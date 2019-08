Tutto facile per il Monza che nel 1° turno di Coppa Italia TIM vince 2-0 contro l'Alessandria e accede al turno successivo. I brianzoli, al 2° turno, troveranno il Benevento di Pippo Inzaghi. A decidere l'incontro al Brianteo le reti di Simone Iocolano e Andrea Brighenti, entrambe realizzate nel primo tempo. Soddisfatto il patron Berlusconi che tornava al Brianteo dopo quasi un anno: 'Ho visto un buon Monza' le parole del patron dei brianzoli acclamato dal pubblico del Brianteo. Monza che nei prossimi giorni potrebbe tornare sul mercato: il ds Filippo Antonelli ha in mente di portare a casa un altro difensore e un attaccante.

Monza-Alessandria 2-0: biancorossi al 2° turno di Coppa Italia

Partita mai in bilico al Brianteo dove il Monza ha fatto un ottimo debutto in Coppa Italia contro l'Alessandria. Brianzoli in vantaggio dopo appena 6' con la rete di Simone Iocolano, al rientro dopo il prestito alla Virtus Entella. Al 33' il raddoppio dell'ex Cremonese Andrea Brighenti bravo a farsi trovare pronto sull'assist del centrocampista.

Monza che poi gestisce al meglio la partita senza particolari patemi. Nella ripresa, a parte qualche piccolo sussulto ospite verso la porta di Lamanna, il Monza riesce a contenere gli avversari risparmiando anche le forze in vista del match del prossimo week end contro il Benevento di Filippo Inzaghi.

Sarà una partita revival per gli ex rossoneri Brocchi, Galliani e Berlusconi con il Monza che sogna un'altra qualificazione: se i lombardi dovessero vincere in Campania, la squadra di Brocchi andrebbe al terzo turno contro la Fiorentina.

Silvio Berlusconi torna al Brianteo: 'Ho visto un buon Monza'

Dopo la vittoria sull'Alessandria in Coppa Italia, è apparso molto soddisfatto il patron del Monza, Silvio Berlusconi, ritornato al Brianteo dopo quasi un anno (ultima partita Monza-Triestina 2-2 dello scorso anno): 'Che squadra ho visto? Ho visto un buon Monza' le parole del patron dei brianzoli. Berlusconi, durante la partita, ha pubblicato la foto con i giocatori del Monza su Twitter: 'Domenica vuol dire (anche) calcio.

Sono andato negli spogliatoi per dare la carica ai ragazzi del Monza impegnati nella partita contro l’Alessandria per la Coppa Italia. Che vinca il migliore, speriamo noi!'.

Alla fine Berlusconi è stato accontentato dai giocatori in campo, ma tra pochi giorni sarà ancora lui ad accontentare Cristian Brocchi e il suo staff. Il Monza, infatti, si vuole muover ancora sul mercato. La società brianzola, dopo aver acquistato Nicola Mosti dalla Juventus (lo scorso anno all'Imolese), cerca un difensore esterno e un attaccante.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni.