Un evento da non perdere assolutamente si terrà nei prossimi giorni nei pressi di Napoli. Stiamo parlando del campionato di Serie A Beach Soccer Poule Scudetto. Il torneo, che si dipana su più tappe, ha già visto il Napoli Beach Soccer scendere in campo in quel di Viareggio, Lignano Sabbiadoro e a San Benedetto del Tronto.

Le prossime gare si disputeranno invece nel capoluogo campano dal 2 al 4 agosto, con gli azzurri che avranno così la possibilità di giocare in casa, mentre le finali si terranno a Catania tra il 9 e l'11 agosto.

La Poule Scudetto arriva in Campania

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Beach Soccer fa presente che giovedì 1 agosto, alle ore 12:00, presso la sala della Giunta di Palazzo San Giacomo (Piazza Municipio, Napoli) si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza tappa del campionato di Serie A Beach Soccer Poule Scudetto e di quello che sarà l'unico appuntamento del torneo di Beach Soccer Femminile.

Le gare si disputeranno dal 2 al 4 agosto presso il Lido Varca d'Oro, via Orsa Maggiore a Giugliano in Campania, dove sarà allestita per l'occasione una vera e propria beach arena da 650 posti. Va ricordato che il Napoli Beach Soccer è l'unica realtà campana presente nel circuito nazionale ed è stata scelta, per il secondo anno di seguito, dalla LND come società organizzatrice di una delle tre tappe della competizione della massima serie.

Alla conferenza stampa interverranno ospiti d'alto profilo come Ferdinando Arcopinto, componente del Dipartimento; Raffaele Moxedano, presidente onorario del Napoli Beach Soccer; il dottor Biagio Guarino, responsabile dello staff sanitario e consigliere comunale di Mugnano di Napoli; Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d'oro.

Saranno presenti anche i massimi rappresentanti dell'amministrazione comunale di Napoli: il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore allo sport Ciro Borriello, i consiglieri comunali Eleonora Di Mauro e Rosario Andreozzi, l'assessore alla terza municipalità di Napoli, Egidio Giordano. Inoltre Giovanni Chianese, consigliere della Regione Campania ed Antonio Poziello, sindaco del Comune di Giugliano in Campania.

Le info sull'evento in Tv e in streaming

La tappa che si terrà a Giugliano sarà costituita da ben sei partite. Le gare potranno essere seguite ovviamente dal vivo, recandosi presso il Lido Varca D'Oro, oppure in Tv. Infatti due sfide verranno trasmesse su Sky Football il prossimo 4 agosto alle ore 21:00 e saranno: Napoli-Terracina e Viareggio-Happy Car Samb.

Invece gli altri match si potranno seguire in streaming attraverso i Live che verranno trasmessi dalla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Tra questi ci sarà sicuramente la finale femminile in programma domenica 4 agosto alle ore 18:00. Le gare saranno riproposte in differita il giorno seguente.