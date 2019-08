Ultimi giorni di mercato e ultime ore dedicate alle contrattazioni prima della fine, fissata per lunedì 2 settembre alle ore 22:00.

Tra le squadre particolarmente attive in cadetteria in questa sessione c'è senza dubbio il Crotone, formazione calabrese reduce nella passata stagione dalla conquista di una salvezza all'ultima giornata, nonostante le grandi aspirazioni iniziali e la dichiarata volontà di volere ritornare velocemente nella massima serie.

La squadra rossoblu, che ha debuttato in questo nuovo campionato di Serie B 2019-2020 con un pareggio a reti bianche nel "derby" dell'Ezio Scida contro il Cosenza, si prepara alla trasferta di La Spezia di questo fine settimana potendo contare su un nuovo innesto che porta il nome dell'esperto Luca Marrone, arrivato in prestito dall'Hellas Verona. Negli ultimi giorni di trattative però qualcosa potrebbe ancora muoversi e qualche colpo potrebbe essere messo a segno.

Falcinelli colpo finale dell'estate rossoblu

Nonostante la rosa possa sembrare attualmente completa, il Crotone non vuole lasciare nulla al caso. La società rossoblu sta lavorando sottotraccia allestendo una grande formazione, forse mai così competitiva nella sua storia in cadetteria. Grandi nomi, giovani di qualità ma soprattutto tanto entusiasmo. Nella città di Pitagora rimane nel cassetto un sogno, quello di potere riabbracciare l'attaccante Diego Falcinelli, trascinatore della squadra nella prima "storica" stagione di Serie A e artefice delle reti che poi in massima serie sono valse a fine stagione la salvezza per gli "squali".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Serie B

L'attaccante, attualmente messo fuori rosa dal Bologna è alla ricerca di una nuova formazione. Ad oggi però le uniche squadre ad essersi fatte avanti concretamente risulterebbero il Crotone e il Frosinone, con un interessamento pure del Perugia. La punta, che percepisce un ingaggio importante, potrebbe attendere l'ultimo giorno di mercato prima di decidere. Sul piatto tre opzioni: accettare il Frosinone, squadra ambiziosa, ritornare nella città d'origine, quella di Perugia, o riabbracciare il Crotone, formazione nella quale è diventato un idolo confezionando la sua migliore annata in carriera.

Prima le cessioni

Per fare spazio nella rosa, il Crotone dovrà prima effettuare alcune cessioni. Nei giorni scorsi a salutare la Calabria sono stati Pasquale Giannotti e Nicola Nanni, ma potrebbero cambiare maglia anche il centrocampista Giovanni Crociata e l'attaccante Luka Markovic. Non è da escludere un'eventuale cessione in prestito del giovane attaccante Augustus Kargbo, mentre potrebbe cercare maggiore minutaggio il difensore Giuseppe Cuomo.

In entrata si tiene in stand-by la pista che porta al centrocampista Danilo Soddimo in uscita dalla Cremonese, mentre non è da escludere l'arrivo di un altro difensore visti gli infortuni rimediate di Marcos Curado e Nicolas Spolli che rimarranno fuori ancora per qualche mese.