Se fino a qualche settimana fa sembrava un'operazione impossibile da portare a termine, ora la situazione è decisamente cambiata: il vento soffia in favore dell'Inter che si sta rinforzando nel tentativo di provare a lottare per lo Scudetto, contendendolo all'armata Juventus.

Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi sono gli ultimi colpi di un mercato in entrata da otto in pagella, a cui manca la famosa ciliegina sulla torta che lo renderebbe pressoché perfetto: nella rosa nerazzurra manca un centrocampista possente dal punto di vista fisico, visto che i nuovi innesti Sensi e Barella sono tutto fuorché dei 'marcantoni'.

L'identikit tracciato porta direttamente a Sergej Milinkovic-Savic, oggetto proibito dei desideri di Giuseppe Marotta che potrebbe anche lanciare l'assalto per convincere il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a privarsi di uno dei suoi gioielli più splendenti.

Milinkovic-Savic all'Inter, il tempo stringe

Il Calciomercato chiuderà i battenti alle ore 22 di lunedì 2 settembre: fino ad allora sarà possibile imbastire e chiudere trattative, la deadline per l'arrivo di Milinkovic-Savic all'Inter.

Il serbo è seguito pure dal PSG che potrebbe tornare alla carica dopo aver sondato il terreno e preso atto dell'esosa cifra richiesta per il cartellino (non meno di 80 milioni di euro).

Marotta e Ausilio hanno in mano due possibili assi nella manica da giocare, due contropartite che farebbero al caso della Lazio: Matteo Politano e Roberto Gagliardini, entrambi graditi al tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. A completare l'offerta, un ricco conguaglio economico (40-50 milioni).

All'Inter serve la cessione di Icardi

Per far sì che ogni tassello vada al proprio posto, l'Inter dovrà piazzare altrove Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto e in uscita: una cessione interamente in cash sarebbe l'ideale per racimolare il gruzzolo da girare alla Lazio per Milinkovic-Savic, altrimenti bisognerebbe effettuare un grosso sacrificio economico che, in tempi di Financial Fair Play (l'Inter è uscita dal regime di settlement agreement ma non può comunque permettersi spese folli) è meglio evitare.

Milinkovic-Savic, esordio da sogno

La prima giornata di campionato ci ha offerto un Milinkovic-Savic in grande spolvero: prova da urlo in Sampdoria-Lazio (terminata 0-3 in favore dei capitolini), che lo ha consacrato tra i migliori in campo con un assist fantascientifico di prima intenzione per Ciro Immobile in occasione della terza rete. Tanta qualità che non è passata inosservata agli addetti ai lavori, sempre più convinti che il serbo sia l'affare dell'estate in relazione alla giovane età (ha ancora 24 anni) e agli enormi margini di miglioramento.