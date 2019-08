La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta ad affrontare l'ultima amichevole estiva contro la Triestina, match che si disputerà sabato alle ore 20:30. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il grado di preparazione tattica ed atletica a cui sono arrivati i bianconeri, dopo alcune lacune difensive ed offensive mostrate nel match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid.

La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Proprio nel settore avanzato potrebbe esserci un importante investimento per la Juventus, soprattutto in caso di cessione di almeno due delle punte prima menzionate. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Cristiano Ronaldo, decisivo sul campo ma anche in alcune strategie di mercato, vorrebbe nel settore avanzato l'acquisto di Mauro Icardi, ritenuta la punta ideale per il suo gioco.

Juventus, Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero

Secondo il noto giornale sportivo milanese, Cristiano Ronaldo avrebbe espresso apprezzamento alla Juventus per un eventuale acquisto di Mauro Icardi dell'Inter, anzi, secondo lo stesso giornale, il portoghese, ai vari Higuain e Dybala, preferirebbe proprio l'argentino oramai fuori rosa nella società di Suning. Sappiamo infatti come il portoghese possa influire sulle decisioni di mercato della società per cui gioca, lo è stato anche al Real Madrid, preferendo avere vicino il francese Benzema rispetto ad Higuain, che poi lasciò la società spagnola per trasferirsi al Napoli.

Come è noto però l'Inter vorrebbe cedere Icardi al Napoli o alla Roma, soprattutto con la società di Pallotta potrebbe essere sviluppata una trattativa che porterebbe l'argentino a Roma e Dzeko a Milano più ulteriore offerta cash da 40-50 milioni di euro per l'Inter.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus potrebbe investire su altri giocatori ma prima deve vendere alcuni esuberi: Perin e Rugani ed esempio interessano al Monaco e potrebbero quindi trasferirsi nel campionato francese mentre a centrocampo, si attendono novità anche dalle possibili cessioni di Khedira e Matuidi.

Anche la punta Mandzukic potrebbe partire, con il Bayern Monaco che è alla ricerca di un giocatore di esperienza per il settore avanzato. Higuain invece interessa alla Roma, anche se è come è noto l'argentino vorrebbe rimanere a Torino. Infine le parole di Paratici a Villar Perosa su Dybala confermano la possibilità per il 10 bianconero di lasciare Torino: potrebbe essere il sostituto di Neymar al Paris Saint Germain, il brasiliano potrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid.