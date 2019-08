Il Napoli si starebbe preparando a concludere il suo quarto acquisto di mercato. Giungerà dopo Manolas, Elmas e Di Lorenzo, recentemente approdati in azzurro. Il nome è quello di Hirving Lozano, attaccante messicano in forza al PSV, a lungo seguito dalla dirigenza napoletana. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mancherebbero solo i dettagli per l'approdo dell'attaccante in azzurro.

Dopo varie incomprensioni tra la società e il procuratore del calciatore Mino Raiola, pare che la situazione si sia positivamente risolta. Inoltre, ieri sera Lozano non è partito titolare in occasione della partita contro l'Haugesund, valida per i preliminari di Europa League e vinta dal PSV per 1 rete a 0.

Lozano-Napoli, spuntano gli indizi sui social

Sembrerebbe ormai tutto fatto e il trasferimento del messicano all’ombra del Vesuvio dovrebbe concretizzarsi a breve.

A confermare l’esito positivo della trattativa ci sarebbe anche il diretto interessato che negli ultimi giorni potrebbe aver tradito il suo futuro tramite alcuni like di apprezzamento sui social. Il calciatore non ha saputo trattenersi e ha messo un like alla foto condivisa dal famoso artigiano napoletano Di Virgilio che per l’occasione ha realizzato una statuetta che ritrae proprio Lozano con indosso la maglia azzurra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Ma non è finita qui, Lozano ha lasciato degli indizi anche su Twitter. Xavi Sol, famoso commentatore della tv messicana ha di recente lanciato un sondaggio sui social in cui chiedeva ai suoi followers: "Lozano trionferà in Italia con il Napoli?" . Il calciatore non ci ha pensato due volte prima di mettere like ma poi, resosi conto del clamore suscitato, lo ha prontamente rimosso.

La bambola diabólica (léase en 🇮🇹 )



IL Chucky Lozanoooooooo🎵

IL Chucky Lozanoooooooo🎶

IL Chucky Lozanoooooooo🎵

IL Chucky Lozanoooooooo 🎶



¿Triunfará en Italia con el Napoli? pic.twitter.com/kJV2ekgjOZ — Xavi Sol (@XaviSol_) August 7, 2019

De Laurentiis: 'Conosciamo il suo valore'

Anche il patron azzurro Aurelio de Laurentiis si è lasciato sfuggire alcune parole di apprezzamento per il messicano.

Il presidente del Napoli ha dichiarato ai microfoni di Espn: "Seguiamo Lozano da gennaio e conosciamo esattamente il suo valore. Potrebbe essere un buon giocatore per noi: quello che mi piace di lui è la giovane età rispetto, per esempio, a James".

Le cifre dell'affare

Quali sono le cifre del possibile quarto acquisto del Napoli? Lozano ha una clausola rescissoria di 42mln che la società azzurra dovrà pagare al PSV.

Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore godrà di un contratto di 4,5mln a stagione più bonus per 5 anni. L'unico problema restava quello dei diritti d'immagine, ma anche quello sarebbe stato risolto.

Si fermerà qui o proseguirà oltre il mercato del Napoli? Le voci di un eventuale approdo in azzurro di James Rodriguez si fanno giorno dopo giorno sempre più insistenti.