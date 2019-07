Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri.

Pubblicità

Pubblicità

Se nelle ultime settimane si parlava di una preferenza per la Vecchia Signora, ad oggi la situazione si sarebbe completamente ribaltata: Mauro Icardi avrebbe infatti aperto al trasferimento a Napoli. A rivelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Icardi-Napoli, previsto incontro con Ancelotti

Mauro Icardi apre al Napoli, questa è l'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. L'argentino avrebbe attentamente valutato la proposta del patron Aurelio de Laurentiis e pare, infatti, che non consideri il Napoli inferiore alla Juventus.

Pubblicità

Nei prossimi giorni avrebbe addirittura programmato un incontro con Carlo Ancelotti, che proverà a convincerlo ulteriormente a vestire la maglia azzurra.

Wanda Nara ad Ibiza, Icardi a Napoli? 'Speriamo'

I segnali di una probabile apertura erano tuttavia giunti già nei giorni scorsi, stavolta dalla moglie dell'attaccante. Wanda Nara [VIDEO] durante le vacanze ad Ibiza era stata approcciata da un tifoso azzurro, il quale le aveva suggerito: "Portaci Icardi a Napoli".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La risposta? "Speriamo". L'edizione odierna del CdS rivela un'altro dettaglio sulla moglie-agente del calciatore. Se in un primo momento Wanda Nara preferiva restare nelle vicinanze di Milano, adesso si sarebbe convinta a trasferirsi a Napoli: un'altro punto a favore del buon esito della trattativa.

Il prezzo di Icardi non sarebbe un problema per il Napoli

Il prezzo del cartellino di Mauro Icardi non sembra essere un problema per il Napoli.

L'Inter avrebbe chiesto 60-70mln per l'attaccante, cifra che il club azzurro potrebbe benissimo permettersi dopo le varie cessioni portate a termine, e quelle che deve ancora concludere. Ma non è finita qui, se Aurelio de Laurentiis riuscisse ad accaparrarsi James Rodriguez alle sue condizioni, il Napoli avrebbe ulteriori liquidità economiche da investire per un altro colpo, il che darebbe via libera all'acquisto dell'argentino.

Pubblicità

Il Calciomercato, si sa, rivela sempre delle sorprese. Se il Napoli riuscisse davvero a concludere le due trattative più discusse dell'estate e portare Mauro Icardi e James Rodriguez in azzurro, la nuova stagione di Serie A potrebbe davvero infiammarsi. E magari i tifosi azzurri potranno vedere finalmente i loro sogni tramutati in realtà.