Agosto per molti appassionati di Fantacalcio sarà il mese dell'asta. E pazienza se il calciomercato sarà ancora aperta e le rose dovranno essere poi aggiornate. Sotto l'ombrellone si studiano le rose delle venti squadre della Serie A 2019-20. Ronaldo e i top player sono in cima alle preferenze, ma per avere una formazione competitiva bisogna saper anche andare a scovare delle possibili sorprese, considerando il budget non certo illimitato.

I primi giocatori da appuntare

Un giocatore sorprendente potrebbe essere Tomiyasu, difensore centrale giapponese che è stato acquistato quest'estate dal Bologna. E' un giocatore alto, giovane e con ampi margini di crescita. Prenderlo spendendo pochi crediti potrebbe essere il top. Proprio come un altro difensore, questa volta del Lecce, vale a dire Benzar. Ex Steaua Bucarest, è un terzino destro che ama anche spingere e servire degli ottimi cross ai compagni.

Barreca è invece il nuovo esterno sinistro del Genoa, arriva dal Monaco voglioso di tornare a essere uno dei migliori laterali italiani in circolazione.

Qualche nome va fatto anche per quanto riguarda il centrocampo. Hernani è un nuovo mediano del Parma ed è un giocatore con una buona esperienza, visto che arriva dallo Zenit San Pietroburgo. Magari non segnerà tanto, ma è un elemento che potrebbe essere preso in considerazione all'asta.

Proprio come Zaccagni del Verona e Bisoli del Brescia, probabilmente titolari nelle loro formazioni. Nel Cagliari vedremo all'opera con continuità Rog, giocatore che arriva dal Napoli. Il suo talento sotto l'ombra del Vesuvio si è visto solo in minima parte, in Sardegna potrebbe consacrarsi. In cerca di consacrazione anche Traorè, giovane mediano che il Sassuolo ha prelevato dall'Empoli battendo una folta concorrenza.

Gli attaccanti possibili rivelazioni al Fantacalcio

Lo scorso anno ha fatto tantissimi gol in serie B, dove è stato capocannoniere. Parliamo del bomber del Brescia Donnarumma, che sarà uno dei perni della squadra di Corini e potrebbe finire in doppia cifra. Chi "vede" la porta non fa distinzione di categoria e prenderlo nella propria fantasquadra potrebbe essere un vero e proprio affare. Tra gli attaccanti da tenere d'occhio c'è anche Gonzalo Maroni, arrivato alla Sampdoria dal Boca Juniors.

Di Francesco gli sta dando fiducia e con la sua tecnica potrebbe fare faville al fianco di bomber Quagliarella. Terzo attaccante inserito nella lista dei consigli è Pinamonti, che poi in realtà tanto sorpresa non è. Nel Frosinone lo scorso anno non ha giocato tantissimo eppure è riuscito a mettersi in mostra, con il Genoa parte titolare e potrebbe consacrarsi tra i migliori cecchini della serie A.