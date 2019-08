La Juventus è sempre molto attenta ai giovani ed è evidente l'intento dirigenziale in questo Calciomercato estivo, ringiovanire una rosa che dopo diversi anni di trionfi ha bisogno di freschezza e qualità. Gli arrivi di De Ligt, Rabiot, Demiral e Pellegrini sono proprio in tal senso, inoltre l'attenzione della dirigenza verso l'under 23 e la primavera (con tanti investimenti) dimostra la volontà di partire da giovani di qualità per costruire una Juventus forte anche negli anni.

I recenti acquisti di Finnan dal Cesena, di Cerri dal Pescara e di Joel Ribeiro dal Losanna, tutti classe 2003, sono solo alcuni dei giovani arrivati a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale spagnolo Sport, la Juventus, dopo Pellegrini, vorrebbe investire su un altro giovane terzino. Si tratta di Miranda, difensore del Barcellona classe 2000 che si è messo in evidenza durante gli Europei under 19 con la nazionale spagnola, e con la quale ha vinto la massima competizione europea giovanile. Il Barcellona sarebbe propenso alla cessione ma vorrebbe lasciarlo partire solamente in prestito o al massimo con un diritto di riacquisto.

Juventus, Miranda interessa ma solo a titolo definitivo

La formula promossa dal Barcellona però non interesserebbe alla Juventus, che vuole il giocatore solo a titolo definitivo. La società catalana, nonostante il recente acquisto del terzino sinistro ex Betis Siviglia Firpo, crede nelle potenzialità del nazionale giovanile della Spagna, per questo non vorrebbe perdere la possibilità di riacquistarlo in futuro.

L'idea della società catalana era quella di girarlo in prestito in alcune società spagnole, come ad esempio Betis o Granada, oppure di mandarlo in prestito in Olanda al Twente, società che ha una collaborazione con il Barcellona. La Juventus, qualora dovesse investire sullo spagnolo, probabilmente gli farebbe fare esperienza nel campionato di Serie C con la Juventus under 23. La valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma come dicevamo, attualmente il Barcellona vorrebbe inserire un diritto di riacquisto a 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus non vorrebbe ripetere lo stesso errore commesso con Morata, arrivato dal Real Madrid con il diritto di riacquisto, esercitato due anni dopo dalla società spagnola. Si attendono novità dalle cessioni: Perin potrebbe finire al Monaco mentre a centrocampo sarebbero in partenza sia Khedira che Matuidi. Il tedesco piace all'Arsenal, prima però si libererebbe a parametro zero dalla Juventus mentre il nazionale francese potrebbe trasferirsi in Francia.

Potrebbe svilupparsi è un clamoroso ritorno al Paris Saint Germain, con il principale sponsor che sarebbe il nuovo direttore tecnico della società francese Leonardo.