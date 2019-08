Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt (quest'ultimo costato ben settantacinque milioni di euro, con un ingaggio di dodici).

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Sport", infatti, il Paris Saint Germain avrebbe offerto Neymar a tre squadre di prima grandezza nel panorama calcistico europeo: Real Madrid, Manchester United e Juventus. Il club francese, dunque, ha assecondato la volontà di partire del giocatore, ma non ha alcuna intenzione di fare sconti per lui.

Il suo valore di mercato corrisponde alla cifra pagata al Barcellona nell'estate del 2017, ovvero duecentoventidue milioni di euro. Neymar, nelle due stagioni passate a Parigi non è certamente riuscito ad offrire prestazioni paragonabili a quelle di Barcellona, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento. Il campione brasiliano ha comunque disputato cinquantotto partire, segnando cinquantuno reti, ma bisogna ricordare che il livello del campionato francese è sicuramente più basso rispetto a quello italiano, spagnolo e soprattutto inglese. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, dalla Spagna: "Neymar offerto ai bianconeri"

Neymar formerebbe una coppia d'attacco stellare insieme a Cristiano Ronaldo, ma il suo ingaggio è di trentasei milioni di euro a stagione, una cifra praticamente impossibile da coprire anche per un club come la Juventus. Se il giocatore brasiliano dovesse decidere di abbassarsi l'ingaggio, comunque, la Juventus potrebbe anche pensare ad uno scambio con Paulo Dybala.

Il giocatore argentino, infatti, è molto apprezzato dal Paris Saint Germain, che lo cerca da tanto tempo. Stando a quanto riporta "Sportmediaset", inoltre, Maurizio Sarri non riterrebbe Dybala indispensabile per il suo progetto tattico. Il tecnico bianconero si sarebbe adattato a quelle che sono le indicazioni della società. Il club francese, comunque, avrebbe già messo sul piatto un'offerta di sessanta milioni di euro per l'ex attaccante del Palermo, offerta che però è stata rifiutata dal club bianconero, che ne chiede almeno ottanta.