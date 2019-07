Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ma Neymar, dopo un'esperienza fallimentare a Parigi, vorrebbe tornare in Catalogna, per formare nuovamente una coppia stellare con Messi. Il club blaugrana ha speso oltre cento milioni di euro per Antoine Griezmann, dunque molto difficilmente potrebbe permettersi di acquistare un altro pezzo da novanta come Neymar. Ed ecco spuntare l'ipotesi Juventus. Tra le destinazioni preferite di Neymar, infatti, ci sarebbe anche quella bianconera.

Il campione sudamericano avrebbe espresso il desiderio di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, giocatore che apprezzerebbe moltissimo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Juventus, Neymar non sarebbe solo una suggestione di fantamercato

Il club bianconero avrebbe già sondato Neymar la scorsa estate, ma decise poi di puntare tutto su Cristiano Ronaldo.

Ora, però, la Juventus potrebbe fare all-in sul campione brasiliano, il cui sogno sarebbe quello di formare una coppia fenomenale con Cristiano Ronaldo. Il Paris Saint Germain valuta Neymar circa duecento milioni di euro; il giocatore sudamericano, inoltre, ha un ingaggio di trentasei milioni di euro, un costo che per la Juventus sarebbe quasi impossibile da sostenere. In caso di trasferimento in bianconero, il brasiliano si dovrebbe ridurre per forza l'ingaggio.

Stando al "Chiringuito Tv", il Paris Saint Germain avrebbe chiesto cento milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza del club francese e che sta ricevendo numerose richieste (in particolare dal Manchester United). Fabio Paratici dovrebbe incontrare a breve il padre dei Neymar per un sondaggio esplorativo che analizzi le prospettive del giocatore, personaggio sicuramente non facile da gestire all'interno dello spogliatoio.

In ogni caso, il brasiliano lascerà sicuramente Parigi, dato che non ha buoni rapporti con il direttore sportivo del club francese Leonardo. La Juventus potrebbe piazzare il colpo mettendo a segno una serie di cessioni importanti e soprattutto convincendo il campione brasiliano ad abbassarsi l'ingaggio per provare a vincere la Champions a Torino.