11' Da un conseguente Angolo, Chiellini ci prova ancora ma con meno fortuna.

10' Dopo un gioco di gambe di Ronaldo che subisce fallo e parte il contropiede bianconero, dove Costa si attiva e conquista un calcio d'angolo dove Chiellini chiama al miracolo Oblak.

9' Dopo dei buoni scambi di prima tra il centrocampo e le fasce juventine, l'Atletico riconquista palla.

7' Angolo che non produce effetti, respinge la difesa madrilena.

6' Angolo per la Juve dopo un buon cross di Douglas Costa spedito in angolo da un difensore avversario.

5' Ritmi che sono al momento molto più calmi rispetto ai primissimi minuti.

4' Fallo in attacco di Alvaro Morata su Giorgio Chiellini.

3' Errore di Higuain nell'azione di sponda.

2' Pjanic agisce da vertice basso con khedira e Rabiot ai lati.

1' Inizio subito con pressing per entrambe le squadre.

Inizia la partita!

Le squadre finalmente entrano in campo maglia blu per la Juventus, classica per il l'Atletico Madrid

Leggero ritardo nell'inizio della partita.

Giorno 17 agosto, ci sarà una nuova amichevole della Juventus voluta da Sarri a Pescara contro una squadra che dovrebbe puntare o essere presente nella prossima Europa League, novità nei prossimi giorni.

Tra poco l'inizio della partita in diretta.

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saúl, Lemar; João Félix, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Stadio: Friends Arena (Stockholm)

La partita sarà visibile su Sportitalia e in diretta web su questo sito inizio ore 18, convocati Douglas Costa e Khedira reduci dagli infortuni.

Come arrivano Juventus e Atletico Madrid alla sfida e il mercato effettuato fino a questo momento

La Juventus arriva da un mercato che ha visto tante uscite ed entrate oltre che trattative, alcune anche ancora in corso.

Sono arrivati: Danilo dall'affare Cancelo al Manchester City, Pellegrini con lo scambio più conguaglio per Spinazzola, Demiral dal Sassuolo per oltre 15 milioni, il fiore all'occhiello del mercato De Ligt prelevato dall'Ajax per una cifra superiore ai 70 mln oltre la lauta commissione al procuratore Mino Raiola, i centrocampisti a parametro 0 Ramsey e Rabiot che sono stati dei colpi veramente eccezionali, e al momento il ritorno in pianta stabile del pipita Gonzalo Higuain.

l'Atletico Madrid Proviene: dalla burrascosa cessione di Griezzman al Barcellona dove ancora è in corso una causa, sono arrivati Joao Felix per 126 milioni della clausola rescissoria dal Benfica, Llorente mediano dal Real Madrid, Hermoso centrale difensivo dal Espanyol, il terzino destro Trippier dal Tottenham, dal Porto Hector Herrera e Feliper, Renan Lodi dal campionato Brasiliano.

