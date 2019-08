Paratici " Dybala resta con noi 100%"

A tra poco per la diretta ufficiale.

Formazioni Ufficiali:

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.

Pronti stasera per una bellissima partita quale è la partita tra bianconeri e partenopei, già accesa dalle dichiarazioni pre-partita dagli ex giocatori.

Non ci sarà l'allenatore della Juventus ossia Sarri ma sarà comunque una partita piena di emozioni

La Juventus viene dalla vittoria della prima giornata contro il Parma e dalle voci di mercato che accompagnano ancora alcuni dei suoi elementi quali Dybala e Mandzukic e Matuidi, oltre alla sfortunatissima rottura di Chiellini che lo lascerà fuori dal campo per molto tempo, la squadra oggi è stata a riposo in attesa di stasera.

Il Napoli viene da una partita spettacolare contro la Fiorentina vinta per 3-4, mancherà Milik ad Ancelotti ma schiererà il miglior 11 disponibile per i campani, che nel frattempo hanno ufficializzato la punta proprio ex juventina ossia Fernando Llorente il cui ha sottoscritto con la squadra un contratto biennale.

#Dirette