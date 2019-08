Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di serie A. Una partita scoppiettante e dalle mille emozioni. Partenza super della Juventus che segna subito con Danilo e Higuain, poi Ronaldo firma il 3-0 nella ripresa. Sembra fatta, ma il Napoli riesce a pareggiare 3-3 con le reti di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Juventus-Napoli però non è ancora finita e una sfortunata autorete di Koulibaly fissa il punteggio sul 4-3 per i bianconeri.

I voti della Juventus

Szczesny 6: incassa tre gol senza particolari colpe, ma da lui ci si aspetta di più.

De Sciglio ng: la sua partita dura un quarto d'ora, poi esce per un acciacco. Dal 16' Danilo 7: ci mette pochi secondi, entra in partita e segna il suo primo gol, pesantissimo, in bianconero.

Bonucci 6: si aggrappa all'esperienza nei momenti difficili, ma a volte non basta.

De Ligt 5: da rivedere, non sembra ancora essersi calato bene nella sua nuova squadra.

Alex Sandro 6: il suo rendimento cala nella ripresa, quando deve badare a contenere.

Khedira 7: una partita importante quella del tedesco, non solo sul piano del gioco. Sfiora il gol in un paio di occasioni e colpisce pure una traversa. Dal 60' Emre Can 5.5: una mezzora da incubo per lui.

Pjanic 6: ha il merito di calciare la punizione che ha portato alla vittoria bianconera.

Matuidi 6.5: tanta corsa e sostanza in mezzo al campo, sembra davvero difficile poter rinunciare a lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Douglas Costa 7: non segna, ma regala due assist vincenti ai compagni. E non è poco.

Higuain 7: e meno male che doveva essere sulla lista dei partenti. Segna il più classico dei gol dell'ex. Dal 75' Dybala ng: entra nel momento peggiore della sua squadra.

Ronaldo 6.5: partecipa anche lui alla festa del gol ma il suo sigillo non è bastato.

Le pagelle del Napoli

Meret 6.5: ci mette qualche pezza, specie nella ripresa quando evita il quarto gol bianconero.

Di Lorenzo 6: per lui una serata di grande sofferenza sul suo binario, poi si riscatta segnando il gol del 3-3. Ma non basta.

Manolas 6: strappa la sufficienza nelle pagelle di Juventus-Napoli per il gol segnato. Ma dietro ha sofferto tanto.

Koulibaly 5: non riesce nemmeno lui a mettere un freno alle avanzate bianconere. E anzi spedisce nella sua rete il gol che regala la vittoria alla Juventus.

Ghoulam 5: in costante difficoltà, sostituito nell'intervallo. Dal 46' Mario Rui 6: sicuramente fa meglio del compagno.

Allan 6: parte bene, poi soffre ma non molla. Dal 73' Elmas ng: un quarto d'ora abbondante per far vedere di che pasta è fatto.

Zielinski 6: non rende al meglio e si vede poco anche in fase offensiva.

Fabian Ruiz 5.5: di sicuro non è stata la sua serata migliore con la maglia azzurra.

Poco incisivo.

Callejon 6.5: è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, perché non perde mai la bussola.

Insigne 5.5: primo tempo senza sussulti, esce per un acciacco fisico. Dal 46' Lozano 7: un debutto del genere l'aveva sicuramente sognato. Segna il suo primo gol con il Napoli e fa vedere di essere un campione.

Mertens 5.5: la difesa della Juventus gli mette la museruola e lui non riesce a essere quasi mai pericoloso.