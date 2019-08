Guascone, istrionico e spettacolare nei suoi interventi quando calcava il rettangolo verde. Stefano Tacconi ha scritto pagine indelebili della storia della Juventus mettendo la firma in calce sul trionfo in Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos Juniors ai rigori, nel 1985, e su tante altre indimenticabili vittorie della formazione bianconera. Dal magico ciclo trapattoniano con Platini e Boniek alla Coppa Uefa con Zoff in panchina prima dell’addio dopo la sfortunata stagione con Gigi Maifredi.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Tacconi continua a far discutere per le sue uscite ‘spericolate’ nel ruolo di opinionista. Nelle ultime ore l’ex portiere ha fatto discutere per le dichiarazioni rilasciate a Radio Bianconera, nel corso della trasmissione Cose di Calcio, sull’esordio in campionato della formazione allenata da Maurizio Sarri. “Secondo me con gli arbitraggi vogliono favorire il Napoli. Comunque sabato glielo facciamo come un canestro”.

La provocazione di Tacconi: 'Quest'anno gli arbitri vogliono favorire il Napoli'

Stefano Tacconi è tornato a dividere il popolo del web con le pungenti dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervento a Radio Bianconera. Dopo il momento amarcord riservato agli aneddoti sull’ex compagno di squadra Salvatore Schillaci, il sessantaduenne si è soffermato sulla performance della Juventus dopo la prima stagionale contro il Parma.

L’ex portiere ha evidenziato che al Tardini è scesa in campo “ la squadra allenata l’anno scorso da Allegri più Higuain”. Tacconi si è soffermato sui singoli evidenziando la giornata no di De Sciglio. “Ho visto malissimo lui e Rabiot” - ha chiosato il perugino.

Sotto il profilo strettamente tattico l’ex bianconero ha rimarcato una prima differenza tra la precedente gestione e il nuovo corso avviato da Sarri. “Dopo aver fatto gol la squadra non si è difesa ma ha attaccato ancora. Quando fai uno a zero devi ammazzare la partita e lo avevamo anche fatto”.

'Var o non Var sabato glielo facciamo come un canestro'

Con riferimento al gol annullato a Ronaldo ed al rigore concesso a Mertens a Firenze, Tacconi ha riservato parole di fuoco alla classe arbitrale. “Quest’anno voglio favorire qualche squadra del sud” - ha spiegato l’ex portiere della Juventus che ha aggiunto “La mia tacconata la devo dire e credo che da quello che si è visto nella prima giornata vogliono favorire il Napoli”.

L’opinionista ha manifestato le sue perplessità sul Var affermando che in campo decide sempre l’arbitro.

“Sul rigore di Mertens poteva andare anche al Var ma alla fine decidono sempre loro. Per la Juve è un bene così almeno non dicono che ruba solo lei. In ogni caso sabato gli facciamo un c… come un canestro”. Battuta che ha provocato la piccata risposta dei tifosi del Napoli che hanno ricordato a Tacconi quando fu costretto ad inchinarsi ad una magia su punizione di Maradona.