La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il Calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare gli esuberi sul mercato, considerando la rosa ricca ma anche il bilancio, provato da importanti investimenti come quello per De Ligt.

A rischio cessione ci sono Rugani, Matuidi e Mandzukic. In dubbio anche la posizione di Dybala, che interessa al Paris Saint Germain ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter vorrebbe inserire nello scambio che porterebbe Icardi alla Juventus. Secondo il noto giornale sportivo milanese però, la Juventus non vuole avallare lo scambio fra argentini, anche se il 9 interista vorrebbe trasferirsi in bianconero.

Juve, Icardi vuole solo i bianconeri

Secondo il noto giornale sportivo milanese, Icardi vuole trasferirsi solamente in bianconero. Come è noto però anche la Juventus apprezza l'argentino, ma non vorrebbe avallare lo scambio che porterebbe Icardi a Torino e Dybala a Milano. Proprio per questo la possibilità Napoli per il 9 interista è più concreta: secondo la Gazzetta della Sport infatti, la società campana sarebbe pronta a presentare un'offerta da 65 milioni di euro per l'argentino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Se però inizialmente si era pensato ad un possibile inserimento nella trattativa di Milik, probabilmente adesso l'Inter vuole solo un'offerta cash. La società di Suning infatti potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto dal Manchester United di Alexis Sanchez, che arriverebbe in prestito oneroso più diritto di riscatto per un totale di circa 15-20 milioni di euro. Per il primo anno lo stipendio sarà suddiviso fra Inter e Manchester United (5 milioni di euro a società) ma dal secondo, in caso di riscatto interista, il cileno dovrebbe guadagnare 6,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'esigenza della Juventus resta cedere alcuni esuberi: Rugani ad esempio interessa a Monaco e Roma mentre Matuidi potrebbe ritornare in Francia, al Paris Saint Germain. Anche Mandzukic è a rischio partenza, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco che sarebbero interessate alla punta bianconera. Da definire anche Dybala, che potrebbe essere il sostituto di Neymar al Paris Saint Germain.

Il brasiliano potrebbe ritornare in Spagna, al Barcellona anche se secondo AS, anche la Juventus potrebbe decidere di investire sull'attaccante brasiliano.