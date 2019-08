Il Calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli.

La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, puntando innanzitutto a piazzare alcuni esuberi per sfoltire l'organico e alleggerire anche il monte ingaggi.

In quest'ottica si attendono novità su Rugani che piace a Monaco e a Roma, ma anche su Matuidi che potrebbe tornare a vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

Infine occhi puntati su Mandzukic, che nell'ultima amichevole estiva disputata contro la Triestina è apparso piuttosto distratto e demotivato. Il centravanti croato, infatti, sa bene che ormai è destinato a lasciare Torino, e sarebbe in attesa dell'offerta giusta per partire.

In queste ultime ore, Rai Sport ha rivelato che sull'attaccante 33enne si sarebbe registrato un certo interesse da parte del Milan di Marco Giampaolo.

Juventus, Mandzukic piace anche al Milan

Molto probabilmente Mario Mandzukic saluterà la Juventus nelle battute conclusive del calciomercato estivo. Come riportato da Rai Sport, il vice-campione del mondo sarebbe entrato nel mirino del Milan, alla ricerca di un attaccante in grado di arricchire l'organico di un bagaglio di qualità ed esperienza internazionale.

Ricordiamo che sulle tracce del centravanti croato ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma finora nessuna delle due trattative è mai realmente decollata. La Juventus valuta il suo giocatore circa 15 milioni di euro: la società bianconera vorrebbe cederlo soprattutto per liberarsi del suo lauto ingaggio, e al contempo andrebbe comunque ad incassare una discreta somma, trattandosi di un calciatore che ormai ha superato i 30 anni.

Per il momento il Milan avrebbe solo tastato il terreno, ottenendo il benestare dell'ex Atletico Madrid ad un eventuale passaggio in rossonero. Tuttavia, in queste ultime ore l'indiscrezione non è stata confermata dalla dirigenza della società meneghina, anche se potrebbero trattarsi delle smentite di rito in fase di mercato.

Da definire anche la situazione Dybala

Nel frattempo in casa Juventus resta ancora tutto da definire il futuro professionale di Dybala, il quale vorrebbe restare in bianconero, mentre la dirigenza non lo considera affatto incedibile.

Dopo la chiusura del mercato in entrata in Inghilterra, resterebbero in piedi le ipotesi legate ad un eventuale trasferimento in Francia o in Spagna.

In Italia, invece, si continua a parlare dell'ipotesi di uno scambio con l'Inter che porterebbe a Milano La Joya e a Torino Mauro Icardi.

In realtà, in questa fase le indiscrezioni di mercato propendono soprattutto per il Paris Saint-Germain che potrebbe andare all'assalto di Dybala qualora dovesse cedere Neymar.

Addirittura, secondo il quotidiano spagnolo AS, la Juventus potrebbe contattare proprio il club parigino per offrire 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per acquistare il fuoriclasse brasiliano ex Barcellona.