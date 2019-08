La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato praticamente messo sul mercato.

Dopo lo scambio saltato fra i bianconeri ed il Manchester United, che avrebbe portato l'argentino a Manchester e Lukaku a Torino, la dirigenza potrebbe definitivamente puntare ad un altra punta giovane da affiancare a Cristiano Ronaldo. Secondo il noto giornale sportivo milanese 'La Gazzetta dello Sport', il portoghese avrebbe suggerito alla dirigenza l'acquisto ideale per il settore avanzato bianconero, che esalterebbe evidentemente le caratteristiche tecniche di Cristiano Ronaldo. Parliamo di Icardi, oramai fuori rosa all'Inter.

Juventus, Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero

Secondo il noto giornale sportivo milanese, Cristiano Ronaldo vuole Icardi alla Juventus. Il portoghese infatti si esprime al massimo a fianco di una prima punta che in grado di aprire gli spazi ai suoi inserimenti: in questo Icardi assomiglia molto a Benzema, compagno di squadra del portoghese al Real Madrid e con il quale ha vinto moltissime competizioni.

Come sottolinea la Gazzetta, Icardi sarebbe addirittura più apprezzato di Lukaku, fisicamente più forte ma meno tecnico e meno uomo da area di rigore rispetto alla punta dell'Inter. Come è noto poi, Icardi è apprezzato molto anche da Maurizio Sarri e dalla dirigenza bianconera ed è probabile possa arrivare un'offerta all'Inter per la fine del mercato. Per quanto riguarda invece le cessioni, si attendono novità sui vari Perin, Khedira, Matuidi.

Il mercato della Juventus

L'esigenza della Juventus, prima di investire, è sicuramente quella di cedere per motivi di bilancio. Una grande somma potrebbe arrivare da Dybala, ma anche dalle cessioni di Khedira e Matuidi. Per il tedesco però è probabile una rescissione consensuale, con l'Arsenal che vorrebbe investire sull'ex Real Madrid, anche se il giocatore avrebbe chiesto una buonuscita alla Juventus.

Per quanto riguarda invece Matuidi, la Juventus lo valuta almeno 20 milioni di euro e piace a Manchester United e Paris Saint Germain. Il direttore tecnico della società francese vorrebbe riportarlo in Francia ed il giocatore vuole evidentemente giocare titolare considerando che il prossimo anno si disputeranno gli Europei. Alla Juventus, con gli acquisti di Ramsey e Rabiot, difficilmente sarebbe titolare.