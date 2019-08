Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan.

''Con Filippo - ha dichiarato Galliani - c'è un ottimo rapporto, ma preferisco non sentirlo in questi giorni prepartita'' le parole dell'ad del Monza.

Benevento-Monza: anche Inzaghi contro il suo passato rossonero

Il Monza di Silvio Berlusconi sogna in grande. La faraonica campagna acquisti del Monza ha portato in dote a Cristian Brocchi giocatori come il portiere Eugenio Lamanna, i difensori Giuseppe Bellusci e Mario Sampirisi, i centrocampisti Nicola Rigoni e Nicola Mosti e l'attaccante Mattia Finotto.

''Ora cerchiamo un attaccante per completare l'opera'' le parole del tecnico e di Adriano Galliani. L'ad del Monza, assente domenica al Brianteo per questioni lavorative, ha parlato della sfida di domenica tra il suo Monza e il Benevento di Pippo Inzaghi: "Sapete quanto io sia affezionato a Pippo, tra noi c’è un rapporto bellissimo, ma questa settimana preferisco non sentirlo''. Galliani, dalle colonne di Monza-News, ha parlato anche della forza del Benevento: ''Loro sono una squadra fortissima, una delle migliori di Serie B.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B Serie C

Noi invece siamo la favorita della C, anche se poi, al di là della categoria di differenza, il Benevento avrà dalla sua anche un pubblico entusiasta che sogna di tornare in Serie A'.

Ufficiale: Benevento-Monza di Coppa Italia si gioca domenica sera

La Lega Calcio, intanto, ha ufficializzato l'orario della partita tra i campani e i brianzoli: la gara si giocherà domenica sera al 'Ciro Vigorito' con inizio alle ore 20.30.

La squadra di Inzaghi si preparerà con una sfida amichevole questo pomeriggio con il Castrovillari, mentre per i ragazzi di Brocchi, che partiranno sabato in treno per il ritiro in Campania, sono previsti soltanto allenamenti. Per la sfida di domenica mister Brocchi potrebbe recuperare Nicola Rigoni: l'ex centrocampista del Chievo è rimasto fuori a box domenica per un piccolo problema muscolare. Da valutare anche le condizioni degli ultimi due acquisti Franco e Mosti.

Chi passerà il turno domenica sera tra Benevento e Monza incontrerà al terzo turno la nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Un'altra partita che avrà intrecci rossoneri visto che l'allenatore della viola è Vincenzo Montella e l'ultimo acquisto della Fiorentina è un certo Kevin Prince Boateng.