In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli avesse consigliato di restare a Milano.

Tesi smentita dallo stesso Marotta, che ha sottolineato come tutta la società mantenga la linea presa all'inizio di questa stagione. E a pochi giorni dal termine del calciomercato il futuro di Maurito continua ad essere avvolto nel mistero.

Zhang e Marotta incontrano Icardi

Ieri c'è stato un nuovo capitolo sul futuro di Mauro Icardi. Si era parlato di una possibile convocazione in sede per la moglie e agente, Wanda Nara, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate a Tiki Taka, definite fastidiose e fuori luogo dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

In realtà l'incontro è andato in scena direttamente alla Pinetina con il centravanti argentino ed ha visto protagonista oltre all'ex capitano e Marotta anche il presidente Steven Zhang. Al giocatore è stata ribadita la volontà di continuare a tenerlo fuori dal progetto tattico invitandolo ad accettare una delle proposte pervenute. Tanti i rifiuti di Maurito fino ad ora. Dal Monaco all'Arsenal passando per la Roma con il Napoli messo in stand by nonostante abbia messo sul piatto un ingaggio da quasi otto milioni di euro a stagione.

Proprio il figlio del patron di Suning ha voluto ribadire il concetto visto che nei giorni scorsi si era vociferato della volontà di Icardi di avere un faccia a faccia proprio con lui.

La risposta dell'attaccante argentino

L'incontro andato in scena non sembra aver minato le certezze di Mauro Icardi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centravanti argentino non avrebbe cambiato idea ribadendo al presidente dell'Inter, Steven Zhang, la volontà di restare a Milano.

Il calciatore avrebbe riferito di non essere spaventato dall'ipotesi di passare una stagione intera in tribuna. Ipotesi che, a questo punto, sembra essere sempre più probabile a meno di colpi di scena.

E il colpo di scena sarebbe rappresentato dall'affondo della Juventus che segue l'ex capitano nerazzurro da tempo. Marotta, però, nel primo contatto avuto con il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, si è detto disposto a trattare la cessione del giocatore solo per una cifra intorno agli ottanta milioni di euro o con uno scambio alla pari che coinvolgerebbe Paulo Dybala.