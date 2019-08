Tra le tante cose che si ricordano nella storia recente dell'Inter c'è quella di aver vinto la Champions League senza un giocatore italiano in campo, unica formazione del Bel Paese titolare di questa curiosa statistica. Nella finale di Madrid del 2010 erano in rosa Toldo, Balotelli e Materazzi, quest'ultimo entrò in campo in pieno recupero, dunque prese parte al match anche se per una manciata di minuti.

Di fatto, però, non c'erano italiani nella formazione titolare. C'è anche da dire che l'Inter è stata l'ultima formazione italiana a vincere il campionato di Serie A senza il beneficio di un calciatore straniero, nella stagione 1979/80 in cui i nerazzurri di Eugenio Bersellini si fregiarono dello scudetto numero 12. Sono oltre vent'anni, però, che la colonia italica scarseggia sul versante nerazzurro di Milano, ma con Antonio Conte in panchina le cose sembrano cambiate.

Con l'arrivo ormai definito di Cristiano Biraghi (si tratta in realtà di un ritorno), oggi la Beneamata si ritrova con 13 italiani in rosa e c'è la possibilità di schierare anche un undici titolare. Difficile, ovviamente, che questo si verifichi, ma il dato statistico è comunque interessante.

Come sarebbe l'Inter tutta italiana

Per undici tutto italiano, ovviamente, si intende una formazione 'vera' con ruoli definiti e non improvvisati.

L'Inter made in Italy sarebbe un 4-3-3 alla luce delle caratteristiche dei giocatori: tra i pali ci sarebbe Padelli, in difesa Ranocchia e Bastoni sarebbero i centrali con D'Ambrosio e Biraghi sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e sinistra. Il trio di centrocampo sarebbe composto da Barella, Sensi e Gagliardini con un tridente offensivo che presenterebbe Candreva e Politano ai lati del giovane e promettente Esposito.

Sinceramente non sarebbe nemmeno disprezzabile come formazione, non da scudetto, ma potrebbe anche ambire ad un piazzamento europeo, fermo restando che alcuni del giocatori citati sono giovani ed in possesso per tal motivo di ampi margini di miglioramento. Tra questi sono quattro i giocatori tesserati nel corso di questa sessione di Calciomercato: Bastoni, Barella e Sensi oltre a Biraghi che non è ancora ufficiale, ma dovrebbe svolgere a breve le visite mediche e, pertanto, possiamo considerarlo nerazzurro a tutti gli effetti. Considerato che in rosa ci sono anche Berni e Dimarco, la squadra disporrebbe anche di due ricambi.

L'ultima volta con 11 italiani in rosa

Per ritrovare un'Inter con la possibilità di schierare una formazione tutta italiana bisogna fare un salto indietro di oltre vent'anni, esattamente alla stagione 1998/99. In quel caso avrebbe avuto una difesa piuttosto folta, considerato che davanti a Pagliuca c'erano Bergomi, Colonnese, Fresi, Galante e Milanese. Decisamente dotato il centrocampo, con l'interdizione di Di Biagio, le geometrie di Pirlo e l'estro di Moriero, forse l'ultima autentica 'ala destra classica' del calcio italiano.

In attacco Ventola avrebbe fatto da spalla alla classe immensa di Roberto Baggio.