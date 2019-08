Il primo turno di Serie B è già andato in archivio: non ha portato gioie a Trapani e Venezia, entrambe sconfitte rispettivamente da Ascoli e Cremonese e già costrette a rincorrere per raggiungere i propri obiettivi. I siciliani non sono riusciti a festeggiare il ritorno in cadetteria dopo aver vinto i playoff di C: 3-1 il risultato al 'Cino e Lillo Del Duca', frutto delle reti di Scamacca, Da Cruz e dell'autogoal di Luperini da una parte, e dell'inutile sigillo di Ferretti dall'altra.

Ko di misura invece per i lagunari, beffati in casa nel finale da un acuto di Castagnetti a cinque minuti dal termine.

Sia Trapani che Venezia dovranno quindi cercare di conquistare i primi punti stagionali nello scontro che avranno sabato 31 agosto per smuovere la classifica che necessita di nuova linfa.

Ad accomunare Trapani e Venezia, la figura del tecnico Serse Cosmi: il 61enne umbro ha allenato le due compagini con alterni risultati, sfiorando una storica promozione in Serie A con i granata nel 2016 (decisivo lo stop nell'andata della finale playoff contro il Pescara) e non riuscendo a evitare la retrocessione nella scorsa stagione con i veneti, poi ripescati in virtù del fallimento del Palermo, costretto a ripartire dalla Serie D a causa dei problemi economici e societari che hanno scosso tutto l'ambiente rosanero.

Vincendo sabato sera, Trapani e Venezia otterrebbero i primi punti di un campionato che, nei piani dei due club, dovrà essere concluso in una zona tranquilla per mantenere la categoria e, magari, provare a piazzare qualche risultato a sorpresa durante la stagione.

Dove vedere Trapani-Venezia

La sfida tra Trapani e Venezia andrà in scena allo stadio Polisportivo Principale di Trapani. Calcio d'inizio fissato per le ore 21,00 di sabato 31 agosto.

Sarà possibile guardare Trapani-Venezia in diretta esclusiva su DAZN: su una smart tv o attraverso l'applicazione scaricabile su PS4 e Xbox One; in streaming su dispositivi come pc, tablet e smartphone usufrendo della suddetta app.

Le probabili formazioni

Uno squalificato tra le file del Trapani: non sarà dell'incontro il difensore centrale Scognamiglio, espulso ad Ascoli. Probabile l'innesto di Joao Silva nella retroguardia.

Evacuo al centro del tridente d'attacco, supportato da Nzola e Jakimovski sugli esterni. Taugourdeau in cabina di regia, Aloi e Colpani mezzali.

Il Venezia si affiderà alla coppia Bocalon-Capello, con Aramu pronto a sfornare assist sulla trequarti. Modolo guiderà la difesa in tandem con Cremonesi davanti alla porta di Lezzerini.

Probabili formazioni:

Trapani (4-3-3): Dini; Luperini, Joao Silva, Fornasier, Cauz; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Nzola, Evacuo, Jakimovski.

All. F. Baldini

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Caligara; Aramu; Bocalon, Capello. All. Dionisi