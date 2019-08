Sarà una seconda giornata di Serie A spettacolare quella che vedremo dal 30 agosto a giorno 1 settembre. Dieci partite che potremo seguire in diretta tv e streaming attraverso le abituali modalità. Nel turno d'esordio le tre squadre candidate per lo scudetto non hanno steccato. Tre punti per Juventus, Napoli e Inter che hanno confermato le loro qualità. Bene anche la Lazio, un po' meno bene invece la Roma che non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Genoa. Ora questo altro turno prima della sosta che ci dirà di più sui veri valori del campionato.

Le sette partite trasmesse su Sky

Come al solito saranno sette le partite che verranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming anche tramite l'applicazione SkyGo. Si comincia venerdì 30 agosto con l'anticipo Bologna-Spal in programma alle ore 20:45. Ma gli appassionati di calcio avranno senz'altro appuntato sul calendario la data del 31 agosto, quando alle 20:45 andrà in scena su Sky il big match Juventus-Napoli.

Una sfida scudetto che arriva già in questo secondo turno di Serie A ma nella quale nessuna delle due vorrà perdere, potrebbe essere importante anche psicologicamente fare risultato. Ci aspettano dunque novanta minuti davvero infuocati. Altra sfida da seguire con grande attenzione domenica 1 settembre alle ore 18 è il derby della Capitale Lazio-Roma. Una partita che non ha ovviamente bisogno di presentazioni.

Al di là dei tre punti sia i biancocelesti che i giallorossi proveranno a regalare una grande soddisfazione ai loro tifosi.

Domenica 1 settembre, ma alle ore 20:45, si giocano le rimanenti partite. Si tratta di Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona e Sassuolo-Sampdoria. Match che dovrebbero regalarci senz'altro novanta minuti piacevoli e spettacolari. Grande attesa soprattutto per l'Inter di Antonio Conte.

I quattro gol rifilati al Lecce all'esordio hanno entusiasmato i tifosi nerazzurri, che sperano in una grande stagione da parte della loro squadra. Riusciranno Lukaku e compagni a ripetersi anche sul campo del Cagliari?

Le partite su Dazn

Si potranno vedere in diretta streaming su Dazn le rimanenti tre partite della seconda giornata di campionato. Sabato 31 agosto con fischio d'inizio alle ore 18 ci sarà Milan-Brescia.

Due squadre che arrivano a questo confronto con umori diversi. Il Milan ha steccato l'esordio ad Udine e vorrà rifarsi contro le rondinelle, che a sorpresa invece hanno sbancato Cagliari. Domenica 1 settembre saranno invece due le partite visibili su Dazn alle ore 20:45. Si tratta di Atalanta-Torino e Udinese-Parma. Sfide che mettono in palio dei punti importanti per una classifica ancora tutta da scrivere.