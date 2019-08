In questa sessione di mercato ormai agli sgoccioli Fabio Paratici sta trovando molte difficoltà nel piazzare gli esuberi perché nessuno di loro vorrebbe lasciare la Juventus, mentre Medhi Benatia, a gennaio, ha chiesto ed ottenuto il divorzio a causa di incomprensioni con il tecnico Massimiliano Allegri. Il difensore, in una recente intervista congiunta rilasciata ai microfoni di TuttoJuve e Radio Bianconera ha raccontato un aneddoto accaduto circa due mesi fa con Paratici, poi ha fatto il punto sulla sfida di sabato, sulle pretendenti allo scudetto e sui top club favoriti per la Champions League.

La richiesta di Paratici

Innanzitutto il marocchino conferma di trovarsi bene in Qatar, anche se sente la mancanza della Serie A e dei compagni conosciuti nella sua carriera in Italia. Circa due mesi fa si era sparsa la voce di un suo possibile ritorno del centrale in bianconero. L’indiscrezione è confermata da Benatia come vera: “Ho parlato con Paratici che mi aveva chiesto la disponibilità a vestire nuovamente la maglia della Juventus”.

In quel momento la dirigenza della Continassa non era sicura di arrivare a Matthijs de Ligt ed allora il giocatore ha risposto che, se non fosse andato in porto l’affare, avrebbero potuto riprendere il discorso. Questo episodio dimostra che l’ex Udinese e Roma è rimasto in buoni rapporti sia con la dirigenza del club torinese che con lo spogliatoio: “Sono stato trattato benissimo, così come accade per tutti gli altri calciatori bianconeri”.

Per la seconda giornata di campionato c’è Juve-Napoli, un classico che secondo Benatia avrà l'importanza di sempre: i partenopei giocano da anni un bel calcio anche grazie alle idee di gioco che infuse loro Sarri nelle passate stagioni.

Ora il tecnico toscano però si trova alla Juve e Benatia ritiene che la sua filosofia applicata ai grandi campioni di cui dispone potrebbe essere davvero vincente. Secondo il difensore marocchino: “La Juventus ha in rosa tantissimi grandi giocatori, ma c’è un campione che si chiama Cristiano Ronaldo”.

La Champions e la Serie A

Parlando della Champions League il difensore ha ricordato la finale giocata a Cardiff contro il Real Madrid nel 2017. Il crollo dei bianconeri nel secondo tempo ha dato vita a diverse voci in base alle quali durante l’intervallo fossero accaduti dei litigi nello spogliatoio. L’intervistato smentisce queste indiscrezioni e attribuisce la sconfitta alla superiorità degli avversari, che allora in squadra avevano CR7.

Per la Champions quest’anno, come del resto sempre, non ci può essere una sola favorita, infatti Benatia vede in prima fila il Liverpool, seguito dal City di Guardiola. Il Bayern Monaco, sua ex squadra, punta anch’essa a ritornare protagonista, così come Real e PSG.

Per quanto riguarda il campionato di Serie A, infine l’intervistato vede ancora la Juve come favorita, ma quest’anno dovrà lottare maggiormente con Inter e Napoli che si sono rinforzate.