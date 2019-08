Wanda Nara pronostica un futuro ancora a tinte nerazzurre per Mauro Icardi, ma Inter e Juventus probabilmente non la pensano allo stesso modo. Durante il weekend, infatti, pare ci sia stato un contatto telefonico tra i due ex colleghi in bianconero Beppe Marotta e Fabio Paratici: dopo qualche frizione legata all'addio del dirigente varesino alla società torinese, sembra che i rapporti tra i due siano stati reimpostati in un clima di serenità e cordialità.

Dunque potrebbe essere questo un buon viatico per organizzare un vero e proprio incontro di mercato nei prossimi giorni, legato inevitabilmente all'eventuale trattativa da imbastire per il trasferimento dell'ex capitano nerazzurro alla corte di Maurizio Sarri.

Ovviamente si sa che l'Inter gradirebbe confrontarsi con la Juventus sulla base di uno scambio Icardi-Dybala, poiché La Joya rappresenta un vero e proprio "pallino" per Marotta.

Tuttavia, nonostante la recente panchina all'esordio di Parma, risulta piuttosto difficile arrivare in tempi brevi ad un divorzio tra il numero 10 bianconero e i campioni d'Italia, non dimenticando che sullo sfondo potrebbe sempre esserci il Paris Saint-Germain, qualora i transalpini dovessero riuscire ad incassare un "tesoretto" a dir poco cospicuo dall'eventuale cessione di Neymar al Barcellona o al Real Madrid.

Ma restiamo in Italia, soprattutto sull'asse Torino-Milano che, dopo la chiacchierata telefonica tra i due dirigenti, potrebbe riaprirsi da un momento all'altro. In realtà, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela che alla Continassa si starebbe facendo strada una nuova idea per provare a concretizzare il passaggio di Icardi alla "Vecchia Signora". Si tratterebbe sì di uno scambio, ma al posto di Dybala verrebbe proposto Mario Mandzukic (il centravanti croato è da tempo nella lista dei partenti di Paratici) più un conguaglio economico di circa 35 milioni di euro.

In realtà quest'ipotesi sembra essere destinata a rimanere confinata negli ambienti juventini, poiché da Viale della Liberazione avrebbero già fatto sapere di non essere interessati ad accogliere Mandzukic alla Pinetina.

Ad ogni modo, fino a quando non si terrà il tanto atteso summit tra Marotta e Paratici, qualsiasi strada alternativa rappresenta solo un'eventualità, anche se il riavvicinamento cordiale tra i due ex colleghi potrebbe comunque rappresentare uno spiraglio per scrivere la parola "fine" sul grande tormentone di questo Calciomercato estivo che risponde al nome di Mauro Icardi.

Marotta, nuova stoccata a Wanda Nara: 'Esprimo il fastidio del club'

Domenica sera avevano fatto un bel po' di rumore le dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara a Tiki Taka.

La moglie-agente di Icardi, infatti, dopo aver detto che secondo lei il suo assistito resterà all'Inter, aveva anche aggiunto con un fare piuttosto sibillino che qualcuno che conta all'interno della società milanese avrebbe consigliato al bomber sudamericano di non andar via.

Le esternazioni della 32enne argentina non sono affatto piaciute a Beppe Marotta che, prima di Inter-Lecce, ci ha tenuto ad evidenziare il "fastidio" provato dal club di fronte alle affermazioni della Nara, smentendo allo stesso tempo che il presidente Steven Zhang possa aver consigliato a Icardi di restare a Milano.

Inoltre l'amministratore delegato ha spiegato che non è cambiato nulla per quanto concerne la presa di posizione del club nei confronti dell'attaccante argentino.

Dunque, in attesa di eventuali e repentine aperture tra Inter e Juventus, l'ex numero 9 della Beneamata continuerà ad allenarsi con il resto del gruppo, proseguendo poi da solo il lavoro nel momento in cui Antonio Conte terrà le sessioni tattiche a tutto l'organico a sua disposizione.