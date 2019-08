Uno dei nomi che potrebbe infiammare le ultime settimane di Calciomercato è quello di Paulo Dybala. La Joya è stato messo ufficialmente sul mercato. La Juventus, infatti, ha cercato di inserirlo nella trattativa che avrebbe portato a Torino Romelu Lukaku ma l'argentino ha rifiutato il trasferimento al Manchester United e così il belga è finito all'Inter che lo ha ufficializzato nella giornata di ieri.

I bianconeri hanno poi provato ad intavolare una trattativa con il Tottenham sulla base di settanta milioni di euro, ma alla fine tutto è tramontato e con il mercato che in Premier League si è chiuso ieri alle 18, ora le pretendenti che potrebbero ambire alle sue prestazioni diminuiscono radicalmente.

C'è l'Inter

Uno dei club maggiormente interessati a Paulo Dybala sembra essere l'Inter. Il fantasista argentino è in particolar modo un pallino dell'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta che lo portò a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro.

Affare che sembra tutt'altro che impossibile, visto che i bianconeri hanno la necessità di cedere il giocatore per realizzare una plusvalenza importante.

E da qui l'ipotesi di un clamoroso scambio con Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri ed è considerato praticamente fuori rosa visto che si allena in parte con i compagni, ma quando si passa alla parte tattica si allena a parte con un preparatore specifico.

Uno scambio che, dunque, risolverebbe il problema ad entrambe le società, che si libererebbero di due giocatori che non ritengono più indispensabili. E in questo modo realizzerebbero anche due plusvalenze molto importanti, visto che sono quasi a zero a bilancio e sistemerebbero i conti in ottica fair play finanziario.

Il lavoro di Marotta

Un ruolo importante in questa possibile trattativa lo sta svolgendo l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta.

Sono ormai noti i due rifiuti di Paulo Dybala a Manchester United e Tottenham e il motivo sarebbe legato ai diritti d'immagine e alla causa che sarebbe in corso con il suo ex agente, Triulzi. Una questione che vedrebbe in ballo quasi quaranta milioni di euro e che sembra poter essere risolta proprio dallo stesso Marotta. Triulzi, infatti, sarebbe disposto a chiudere la questione in maniera pacifica, ma solo avendo il dirigente nerazzurro come mediatore.

La Joya, dunque, potrebbe riabbracciare il dirigente che ha creduto in lui qualche anno fa e che adesso sembra possa riabbracciarlo a Milano. Una trattativa che entrerà nel vivo, probabilmente, tra un paio di settimane in prossimità della chiusura del calciomercato estivo.