Il nome di Paulo Dybala è di colpo finito al centro delle cronache di mercato negli ultimi giorni. Il fantasista argentino sembrava essere uno degli intoccabili in casa Juventus, con il tecnico, Maurizio Sarri, che nella propria conferenza stampa di presentazione aveva citato la Joya come uno dei giocatori con maggior qualità a disposizione. E, invece, l'ex Palermo è finito al centro della trattativa che vedrebbe sbarcare a Torino Romelu Lukaku, nell'ambito di uno scambio che vedrebbe l'argentino accasarsi al Manchester United.

Un colpo di scena clamoroso, visto che fino a qualche giorno fa il centravanti belga era praticamente dato per certo all'Inter. Ma la fumata bianca è tutt'altro che vicina, visto che l'affare sembra possa addirittura saltare.

Dybala preferirebbe l'Inter

Paulo Dybala sembra pronto a far saltare lo scambio tra Juventus e Manchester United. I due club hanno trovato l'accordo economico e anche Romelu Lukaku avrebbe trovato l'intesa con i bianconeri alle stesse condizioni pattuite con l'Inter, per un contratto quinquennale a quasi nove milioni di euro a stagione.

La Joya, però, non sembra intenzionata ad accettare il trasferimento in Inghilterra, nonostante i Red Devils siano pronti a mettere sul piatto un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione e, dunque, di gran lunga più alto rispetto a quanto percepito attualmente alla Juventus. Un rifiuto quasi inaspettato, visto anche il blasone del club inglese e legato in particolar modo ad un motivo: quello che il Manchester non giocherà la prossima edizione della Champions League, essendo arrivato sesto in classifica nell'ultima Premier League.

Ecco perché questa decisione potrebbe favorire l'Inter, che negli ultimi giorni si è inserita attraverso le manovre dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che di Dybala è un grande estimatore avendolo portato a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Il messaggio di Marotta

Giuseppe Marotta si sta muovendo in prima persona per cercare di convincere Paulo Dybala a rifiutare il Manchester United e prendere in considerazione la destinazione Inter.

Una trattativa che potrebbe essere possibile con uno scambio tra i nerazzurri e la Juventus che vedrebbe coinvolto anche Mauro Icardi. Affare che permetterebbe ai club di realizzare due cospicue plusvalenze, fondamentali per i rispettivi bilanci. E, anche nel messaggio che il dirigente nerazzurro ha mandato alla Joya, si sottolinea come a Milano avrebbe la possibilità di giocare la Champions League agli ordini di un tecnico dal livello internazionale come Antonio Conte, altra vecchia conoscenza del mondo juventino.