La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala.

Solo dopo aver piazzato sul mercato alcuni di questi giocatori, la dirigenza bianconera potrebbe investire ulteriormente per regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco. Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato tre giocatori che potrebbero incrementare ulteriormente il livello qualitativo della rosa bianconera, uno fra questi potrebbe arrivare già in questo calciomercato estivo: parliamo di Icardi, di Pogba e di Chiesa.

Juve, possibile un altro acquisto sul mercato

Secondo il noto giornale sportivo torinese, la Juventus, dopo aver ceduto alcuni suoi esuberi, potrebbe piazzare un altro importante acquisto. La scelta potrebbe ricadere su uno di questi giocatori: Mauro Icardi, oramai fuori rosa all'Inter, Paul Pogba, che da tempo ha dichiarato la volontà di lasciare l'Inghilterra e Chiesa. In merito all'argentino, l'Inter lo avrebbe offerto a Napoli e Roma pur di non cederlo alla Juventus ma la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in bianconero.

Alcune indiscrezioni avrebbero confermato come ci sia una sorta di intesa verbale fra Wanda Nara, moglie e procuratore del giocatore, e la dirigenza bianconera. Per quanto riguarda invece il nazionale francese, la possibilità di lasciare Manchester è ancora concreta, nonostante il mercato inglese sia chiuso e la società inglese non potrebbe acquistare un suo eventuale sostituto in caso di cessione.

Piace a Real Madrid e alla Juventus ma ha una valutazione di circa 160 milioni di euro. Anche Chiesa potrebbe essere un'opportunità di mercato, il giocatore avrebbe espresso alla dirigenza della Fiorentina di lasciare la Toscana ma il presidente Commisso sarebbe convinto di tenerlo almeno un altro anno a Firenze.

Il mercato della Juventus

Dicevamo, senza cessioni la Juventus difficilmente potrà investire: Perin interessa al Monaco, con i bianconeri che vorrebbero ricavare dalla sua cessione almeno 15 milioni di euro.

Il difensore centrale Rugani interessa alla Roma, società che vorrebbe anche Higuain. L'argentino vorrebbe però rimanere a Torino e in caso di cessione di Mandzukic e Dybala, potrebbe essere una possibilità concreta. A proposito del croato piace in Germania, a Borussia Dortmund e Bayern Monaco mentre Dybala potrebbe essere il sostituto al Paris Saint Germain del probabile partente Neymar.