Il lavoro di Maurizio Sarri in questa fase di preparazione fisica riguarderà la parte atletica ma soprattutto quella tattica, considerando che entro la settimana dovrebbero rientrare tutti i reduci dalle vacanze. Non rientrerà alla Continassa la punta Kean, che il 31 luglio effettuerà le visite mediche e la firma del contratto con l'Everton. Dalla cessione del giocatore la Juventus è pronta ad incassare 30 milioni più bonus, per arrivare ad un massimo di 40 milioni di euro mentre la punta dovrebbe firmare un'intesa contrattuale fino al 2024 a 3 milioni più bonus a stagione.

La Juventus potrebbe riservarsi un prelazione sull'eventuale cessione della punta della nazionale italiana. Sempre riguardo alle partenze, a rischio potrebbe essere anche la permanenza di Mario Mandzukic: le caratteristiche fisiche e tecniche della punta croata non si sposerebbero molto con il gioco di Maurizio Sarri e, come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere inserito nella trattativa che porterebbe il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa alla Juventus.

Juventus, Mandzukic per arrivare a Chiesa

Secondo il noto giornale sportivo romano, la Juventus vorrebbe inserire Mandzukic nella trattativa che potrebbe portare Chiesa a Torino. Come è noto i bianconeri sono interessati al centrocampista offensivo della nazionale italiana, anche se di recente la dirigenza della Fiorentina lo ha dichiarato incedibile. Novità potrebbero esserci a giorni, di certo trattenere un giocatore contro la sua volontà rischierebbe di condizionare il suo rendimento ma anche di diminuire la sua valutazione economica.

Mandzukic è un giocatore che piace alla Fiorentina ma non è il solo: anche Khedira è apprezzato molto dalla dirigenza della società toscana.

Il mercato della Juventus

Le cessioni nel settore avanzato per la Juventus potrebbero non fermarsi al solo Kean: abbiamo parlato della possibilità Fiorentina per Mandzukic, ma anche Higuain potrebbe lasciare Torino, piace infatti alla Roma. Si attendono novità anche per la situazione Dybala: il giocatore dovrebbe rientrare alla Continassa giovedì sera, dovrebbe parlare con Sarri e con la dirigenza bianconera ma l'idea della Juventus sarebbe quella di inserire l'argentino in uno scambio con il Manchester United che porterebbe il 10 bianconero in Inghilterra e Romelu Lukaku a Torino.

Intanto uno degli agenti di Dybala avrebbe già incontrato i dirigenti della società inglese per definire un'eventuale intesa contrattuale fra giocatore e Manchester United. L'eventuale scambio dovrebbe concretizzarsi entro la settimana prossima in quanto il mercato inglese chiude l'8 agosto.