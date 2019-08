La Juventus è pronta a sorprendere sul mercato anche nel mese di agosto: dopo gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini, Demiral e soprattutto quello di De Ligt, i tifosi si aspettano importanti acquisti soprattutto nel settore avanzato, ma l'esigenza principale dei bianconeri è quella di alleggerire una rosa ricca di esuberi. Sono tanti a rischio cessione, ma la vera e propria rivoluzione potrebbe riguardare il settore avanzato che, dopo Kean, potrebbe 'perdere' anche i vari Higuain, Mandzukic e Dybala.

Una delle principali antagoniste della Juventus è sicuramente il Napoli, alla ricerca di rinforzi. Riguardo il percorso del Napoli e della Juventus in campionato, ha parlato il giornalista e noto tifoso napoletano Carlo Alvino, che a Radio Kiss Kiss ha lanciato la solita frecciatina alla società bianconera. Secondo il giornalista infatti, la Juventus sarebbe stata per l'ennesima volta agevolata nella stesura del calendario di Serie A.

'Il calendario della Juventus uguale a quello dello scorso anno'

Secondo il noto giornalista Alvino, il calendario di Serie A per la stagione 2019-2020 per la Juventus è un copia e incolla di quello dello scorso anno, allo stesso tempo secondo Alvino sarebbero state agevolate anche le altre antagoniste della società campana. Per quanto riguarda le partite pre e post Champions League del Napoli invece, il giornalista ha confermato che i match che dovranno affrontare i campani sono accettabili, mentre la Fiorentina si trova le prime tre partite difficili, e casualmente dopo che il patron Commisso ha alzato la voce. Lo stesso Alvino ha sottolineato che in ogni caso sono cose che non riguardano il giornalista, che spera in un cammino vincente da parte del Napoli.

Il calendario del Napoli

Il Napoli inizierà la stagione 2019-2020 fuori casa contro la Fiorentina mentre la seconda partita, prima della sosta di campionato, è il big match contro la Juventus all'Allianz Stadium. La terza partita sarà contro la Sampdoria, mentre fra la decima e la tredicesima giornata la società campana dovrà affrontare diverse squadre forti, Atalanta, Roma, Genoa e Milan. Il campionato del Napoli si chiude poi con i match contro Inter e Lazio.

Il mercato del Napoli

Dopo aver ufficializzato Manolas, Di Lorenzo ed Elmas, il Napoli vuole regalare ad Ancelotti un rinforzo nel settore avanzato: piace sempre James Rodriguez, ma probabilmente, con lo spostamento a regista di Callejon, la dirigenza potrebbe investire su un esterno offensivo. Pepé è stato acquistato dall'Arsenal, mentre come punta, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Milik, la dirigenza potrebbe decidere di investire su Icardi, oramai fuori rosa all'Inter.