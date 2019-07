Il weekend appena trascorso a Ibiza insieme alla famiglia potrebbe essere stato chiarificatore per Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport, infatti, rivela che l'attaccante avrebbe continuato a riflettere sul suo futuro ormai lontano dall'Inter, manifestando un sempre maggiore interesse verso il Napoli. Il calciatore, infatti, starebbe seriamente pensando di contattare telefonicamente il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, probabilmente per confrontarsi con lui e capire se la stima dimostratagli di recente quando ha detto "ottimo giocatore, apprezzato da tutti" è reale oppure se dettata semplicemente da frasi di circostanza.

La strada che porta alla Juventus, dunque, potrebbe cominciare a non essere più così spianata soprattutto nei piani dei vertici della società torinese. Finora, infatti, se si esclude l'incontro (sempre a Ibiza) tra il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e la moglie-agente del centravanti Wanda Nara, non è stato fatto nessun altro passo in avanti. I campioni d'Italia in carica, infatti, sarebbero in una fase di stallo e, se da un lato avrebbero lanciato un segnale importante a Icardi lasciando libera la maglia numero 9, dall'altro sarebbero ancora in attesa di trovare la soluzione giusta per sancire il divorzio da Gonzalo Higuain.

Allo stesso tempo, da Torino vorrebbero attendere ancora un po' di tempo, nella speranza che, a mercato inoltrato, l'Inter possa rivedere al ribasso la valutazione di 60 milioni di euro data finora all'ex capitano.

E così, in questi ultimi giorni, riflettendo sul da farsi, il bomber sudamericano avrebbe cominciato a valutare con maggiore attenzione la proposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, cominciando a pensare che la piazza partenopea potrebbe essere quella giusta per rilanciarsi grazie anche all'incondizionato sostegno dei tifosi azzurri che gli permetterebbe di beneficiare della fiducia necessaria per ritrovare la forma e i gol decisivi dei giorni migliori.

Wanda Nara su Instagram con gli occhi colorati d'azzurro

Il Napoli sarebbe disponibile a contattare l'Inter per imbastire una trattativa partendo proprio dai 60 milioni richiesti dal club milanese per lasciar partire Mauro Icardi. Al calciatore, invece, la società partenopea potrebbe offrire un ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno che, compresi di bonus, potrebbero portarlo a sfiorare i 10 milioni stagionali.

A questo punto non si esclude che, se davvero dovesse esserci nei prossimi giorni un colloquio telefonico tra il centravanti argentino e Ancelotti, la situazione possa sbloccarsi in maniera positiva per la squadra di De Laurentiis.

Intanto ad alimentare i sogni dei tifosi napoletani ci pensa Wanda Nara, con un post su Instagram "a tinte azzurre". La 32enne argentina, infatti, ha pubblicato uno scatto che mostra il suo viso con gli occhi truccati d'azzurro, ovvero il colore societario del Napoli.

Il commento che accompagna la foto - tradotto dallo spagnolo all'italiano - recita: "Dove c'è qualità non c'è competizione". E chissà che questa qualità la famiglia Icardi non la stia riscontrando proprio nelle serie intenzioni della compagine partenopea di far diventare l'ex attaccante dell'Inter il nuovo idolo del San Paolo.