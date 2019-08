Questo pomeriggio, la Juventus tornerà a fare sul serio e il tempo degli esperimenti è finito. I bianconeri, in quel di Parma, faranno il loro esordio in serie A senza Maurizio Sarri. Il tecnico è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite, ma ha seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo vice. Giovanni Martusciello sa cosa deve fare e cosa vuole l'ex tecnico del Chelsea.

Dunque quest'oggi, la Juve sarà in campo con il 4-3-3 e molti dei suoi titolari. Per il match contro il Parma ci sono anche alcuni dubbi di formazione e il più grande riguarda l'attacco dove Paulo Dybala sembra essere favorito su Gonzalo Higuain. Il numero 10 juventino dovrebbe essere riuscito ad allontanare le voci di mercato e sembra essere pronto per riprendersi la Juve. Dybala, però, resterà in bilico fino al 2 settembre visto che nel calciomercato le sorprese sono dietro l'angolo. La fiducia di Sarri comunque sembra essere un buon segnale per la Joya che spera di rimanere a Torino.

Qualche dubbio di formazione per la Juve

Oggi, la Juventus seguita il classico programma pre - partita: colazione, risveglio muscolare, pranzo, riposo, merenda, riunione tecnica e infine la partenza per lo stadio. Nelle riunione tecnica che si terrà nel primo pomeriggio, lo staff tecnico dei bianconeri darà le ultime indicazioni di formazione e scioglierà gli ultimi dubbi. La certezza dalla quale si riparte è il 4-3-3: in porta giocherà Szczesny.

Davanti al portiere bianconero agirà la difesa a quattro che dovrebbe essere composta da Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Il numero 13 juventino, però, è in ballottaggio con Mattia De Sciglio che potrebbe essere in rampa di lancio e al fotofinish potrebbe superare il brasiliano. In mezzo al campo quasi certamente ci sarà il terzetto composto da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot.

Poi c'è il capitolo attacco dove il dubbio è su chi agirà come centravanti. Al momento, Paulo Dybala sembra il principale candidato ad occupare questo ruolo. Il numero 10 juventino è favorito su Gonzalo Higuain per agire con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. In ogni caso la certezza assoluta sulla formazione della Juve la si avrà solo alle 17:00 quando verrà data la distinta ufficiale.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

L'in bocca al lupo di Marchisio

Claudio Marchisio, da un anno, non è più un giocatore della Juve ma il principino è sempre molto legato al club bianconero. L'ex centrocampista juventino, questa mattina, con un post su Instagram, ha voluto fare il suo in bocca al lupo alla Vecchia Signora che oggi giocherà la prima giornata della Serie A 2019/2020.