La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è ancora impegnata nelle trattative di Calciomercato con l'idea di piazzare gli esuberi, al fine di alleggerire una rosa fin troppo ricca ma anche per sistemare il bilancio, provato da investimenti pesanti come quello per De Ligt dall'Ajax. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: si va da Rugani, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, Higuain e Dybala.

Per tre di questi la probabilità di lasciare Torino è maggiore, nello specifico ci riferiamo al difensore centrale, al nazionale francese e alla punta croata. In tema arrivi invece, non ci sono grosse novità: resta vivo l'interesse per Icardi dell'Inter ma le parole di Chiellini a 'La Stampa' hanno un po' spento tale possibilità. Secondo il capitano bianconero, l'arrivo dell'argentino è fantacalcio.

Come scrive il Daily Mail, la dirigenza bianconera avrebbe però incontrato a maggio l'agente sportivo di Alexis Sanchez, punta cilena del Manchester United oramai fuori dai titolari nella società inglese.

Juventus, interessa Alexis Sanchez

Secondo il Daily Mail, ci sarebbe stato un importante incontro a maggio fra dirigenza bianconera e l'agente sportivo di Alexis Sanchez. La Juventus avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, che potrebbe diventare un'ottima occasione di mercato in questo fine agosto.

Il cileno è oramai fuori dai piani del Manchester United, ha uno stipendio pesante di circa 26 milioni di euro a stagione ed ha un contratto in scadenza nel 2022. La punta interessa anche ad altre società di Serie A, in particolar modo a Inter e Napoli ma per quest'ultime, come scrive il Daily Mail, rappresenterebbe un piano B in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di mercato principali. Fino a qualche giorno fa la società più interessata al cileno era però la Roma, ma l'offerta della società di Pallotta non è stata accettata.

La carriera di Alexis Sanchez

Il giocatore ritornerebbe volentieri in Italia, dove si è imposto all'Udinese disputando ben tre stagioni. Successivamente è stato acquistato dal Barcellona per circa 26 milioni di euro, giocando tre stagioni nella società catalana. Dopo la Liga, l'esperienza professionale in Inghilterra, all'Arsenal, acquistato dalla società inglese per circa 43 milioni di euro. Quattro stagioni a Londra per poi trasferirsi a gennaio 2018 al Manchester United allenato da Mourinho per circa 34 milioni di euro.

Con la nazionale cilena ha raccolto ben 130 presenze realizzando 43 gol: fra le competizioni più importanti vinte spiccano sicuramente le due Coppa America con la sua nazionale negli anni 2014-2015 e nel 2015-2016.