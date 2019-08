La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase difensiva.

Nell'amichevole contro l'Atletico Madrid Sarri ha praticamente schierato tutta la rosa a disposizione, esclusi Pinsoglio, Pellegrini e Rugani. Se il terzino è vicinissimo al trasferimento in prestito al Cagliari, per il centrale difensivo la probabilità che possa lasciare la Juventus pare essere notevole: i bianconeri devono alleggerire la rosa, come sottolineato anche dal tecnico toscano nel post partita.

Inoltre è necessario anche sistemare il bilancio e l'eventuale cessione di Rugani potrebbe portare una buona somma. Secondo SportItalia, al giocatore sarebbe interessata la Roma, alla ricerca di un centrale da affiancare a Mancini.

Juventus, per Rugani possibile cessione alla Roma

Secondo l'emittente televisiva SportItalia, la Juventus potrebbe cedere il difensore centrale Daniele Rugani. Lo dimostrerebbe anche la scelta di Sarri non farlo giocare neanche un minuto contro l'Atletico Madrid nel match di International Champions Cup.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La Roma è interessata al difensore centrale e anche quest'ultimo apprezzerebbe un trasferimento alla società di Pallotta, che sarebbe pronta ad offrire un prestito oneroso e un diritto di riscatto. Una modalità non particolarmente apprezzata dalla dirigenza bianconera che vorrebbe monetizzare subito dalle cessione di Rugani. Il giocatore è valutato circa 35 milioni di euro, somma a cui sarebbero arrivate le società inglesi interessate al suo acquisto (Arsenal su tutte).

La chiusura del mercato inglese non ha sicuramente aiutato la Juventus, che quindi potrà cedere il giocatore sono nei campionati in cui il Calciomercato è ancora aperto (Spagna, Francia ed Italia).

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus ha necessità di cedere alcuni esuberi, e le parole di Sarri nel post partita contro l'Atletico Madrid sono state particolarmente eloquenti.

Oltre a Rugani, a rischio cessione ci sono Perin (piace al Monaco), Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala.

Riguardo ai centrocampisti, il tedesco vorrebbe rimanere a Torino mentre per il francese potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Francia, al Paris Saint Germain. Nel settore avanzato, Mandzukic interessa al Borussia Dortmund, mentre su Higuain rimane l'interesse della Roma. Infine anche Dybala potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain: come è noto, la società francese a breve dovrebbe vendere Neymar al Real Madrid e in quel caso potrebbe investire sull'argentino come sostituto.