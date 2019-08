Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima dei problemi da sistemare, soprattutto in casa bianconera.

Calciomercato Juventus: l’operazione Rakitic è calda

A tracciare il riepilogo della trattativa Rakitic per il calciomercato della Juventus è oggi il quotidiano spagnolo Sport. Dopo i colloqui del 19 agosto, ieri sembra che le parti si siano riaggiornate confermando la volontà di andare avanti. Due però sono i problemi da risolvere per Paratici. Prima di acquistare un centrocampista ne deve uscire un altro tra Emre Can, Matuidi e Bentancur. E poi c’è la questione economica, secondi i rumors iberici, infatti, i bianconeri non vorrebbero stanziare una cifra in denaro per arrivare al cartellino del centrocampista.

Gli ostacoli non sembrano insormontabili e a spingere per trovare una soluzione potrebbe essere proprio il centrocampista ormai fuori dalle rotazioni del Barcellona. Per Maurizio Sarri, invece, Rakitic sarebbe un profilo ideale. In mezzo al campo il croato sa fare tutto, può essere regista e mezzala, proprio come piace al neo allenatore bianconero. Il possibile neo acquisto completerebbe un reparto che diventerebbe fortissimo con Pjanic, Rabiot, Ramsey e Khedira.

Rakitic–Emre Can: lo scambio non si farà

Gli addetti del calciomercato della Juventus stanno quindi provando a superare i problemi dell’affare. La prima idea è stata quella di offrire ai colleghi catalani lo scambio con Emre Can per risolvere due problemi in un solo colpo. Il Barcellona però non è interessato al centrocampista tedesco, troppi i giocatori nel ruolo al momento al servizio di Valverde.

Così lo scambio è già naufragato, ma non c’è stata nessuna chiusura della trattativa. Sport annuncia infatti che l’affare potrebbe concludersi con un prestito di un anno, con obbligo di riscatto per i bianconeri quando la stagione sarà finita. Ancora da verificare quali potrebbero essere le cifre.

La soluzione sarebbe gradita al club balugrana che ha estremo bisogno di sfoltire la rosa e sarebbe vista di buon occhio anche da Paratici.

Come detto la Juve non ha nessuna intenzione di spendere denaro fresco per Rakitic e con il prestito riuscirebbe ad ottenere le prestazioni del giocatore ad un costo contenuto.

Il tempo stringe

La strada per arrivare a Rakitic per il calciomercato della Juventus sarebbe quindi in discesa. Il croato non è stato bocciato solo a parole da Valverde. Il tecnico lo ha escluso nell’ultimo turno di campionato con il Betis, vittoria blaugrana 5-2, e lo ha schierato solo quarantacinque minuti nel tracollo di Bilbao.

Insomma l’addio è dietro l’angolo, ma c’è ancora un ostacolo da non sottovalutare. Il tempo infatti non è per niente amico della trattativa. Il mercato in Spagna chiude il 31 agosto, e questo non è un problema perché comunque il Barcellona può cedere giocatori anche dopo quella data. In Italia si continua, invece, fino al 2 settembre, basteranno sei giorni da oggi a chiudere l’affare? E’quello che si chiedono tutti.

I segnali sono positivi, i bianconeri vogliono il giocatore, i blaugrana hanno urgenza di cederlo e il ragazzo ormai non può più pensare di essere fondamentale come in passato nel club. Così il calciomercato della Juventus potrebbe esplodere un altro colpo nei prossimi giorni: il vice campione del mondo in carica Ivan Rakitic.