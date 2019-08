Il campionato di calcio di Serie A entra nel vivo e questo fine settimana sono in programma le partite valide per la seconda giornata. Tra le sfide più attese vi è sicuramente Juventus-Napoli, il big match di questo campionato in programma stasera, sabato 31 agosto, alle ore 20.45 presso lo Stadium di Torino. Una sfida attesissima dai tifosi delle due squadre, con mister Maurizio Sarri (pur fisicamente assente in panchina) che affronterà per la prima volta da avversario la squadra partenopea.

Il match di questa sera potrà essere seguito in diretta televisiva e in streaming online soltanto sui canali a pagamento di Sky Sport e non sulla piattaforma Dazn.

Stasera il big match tra Juventus e Napoli visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky

Nel dettaglio, infatti, il fischio d'inizio di Juventus-Napoli di questa sera è in programma alle ore 20.45 e la partita si potrà vedere sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A.

A partire dalle ore 20, però, le telecamere della pay tv satellitare di Murdoch saranno già collegate con lo stadio di Torino per seguire il pre-partita di questa super sfida che accenderà la stagione calcistica.

Tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare, inoltre, potranno seguire l'incontro di oggi tra Juve e Napoli anche in diretta streaming online attraverso l'applicazione gratuita free Sky Go, la quale permetterà di poter vedere il match comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Niente da fare, invece, per i clienti di Dazn: il big match di questa sera non sarà visibile sulla piattaforma streaming che fino allo scorso anno trasmetteva in esclusiva il match del sabato sera di Serie A. Per chi non potesse seguire la partita sui canali Sky, è possibile tenersi aggiornati seguendo le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre, dove verrà garantita la 'diretta scritta' dell'incontro.

Occhi puntati sulla Juventus e sull'esordio in campo di De Ligt al posto di Chiellini

Per l'incontro di questa sera, Sarri non sarà presente fisicamente in panchina (causa polmonite) ma guarderà la partita da un box. Il vice Martusciello ha ammesso di essere molto curioso di vedere la squadra bianconera all'opera in una sfida così importante che arriva già alla seconda giornata di campionato. Per la Juventus, inoltre, si tratterà anche della prima partita che verrà disputata in casa, al cospetto di una tifoseria molto calorosa e 'agguerrita' che sogna la vittoria contro gli azzurri.

Per i bianconeri scenderà in campo anche il nuovo acquisto De Ligt, che questa sera sarà chiamato a sostituire il capitano Chiellini, dopo la lesione al crociato che lo costringerà ad un lungo stop forzato.