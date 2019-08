Il mese di agosto potrebbe regalare altre importanti novità di mercato per la Juventus: dopo un mese di luglio ricco di investimenti e solo una cessione (quella di Spinazzola, a cui ha fatto seguito in questo inizio agosto quella di Kean), la dirigenza bianconera è pronta a dedicarsi ad altre partenze prima di investire in altri acquisti.

Gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral, Pellegrini e De Ligt hanno evidentemente sistemato il settore difensivo e quello del centrocampo.

Rimanendo sul tema cessioni, sarebbero tanti a "rischio": Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Dybala.

Proprio il portiere ex Genoa, dopo il trasferimento saltato al Benfica, deve trovare una sistemazione, considerando che alla Juventus è "chiuso" e per ambire ad un'eventuale convocazione nella nazionale italiana di Roberto Mancini, deve necessariamente trovare una società che lo faccia giocare titolare.

A tal riguardo Mattia Perin interessa all'Aston Villa e, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Ciro Venerato durante la 'Domenica Sportiva Estate', pure al Monaco.

Juventus, Perin interesserebbe al Monaco

Secondo il noto esperto di Calciomercato e giornalista della Rai Ciro Venerato, il portiere ex Genoa Mattia Perin potrebbe trasferirsi al Monaco. Il giocatore piace all'Aston Villa, che però ancora non ha concretizzato un'offerta.

La società inglese deve fare in fretta se è veramente interessata ad investire sul portiere, perché il mercato inglese chiuderà l'8 agosto.

Ci sarebbe quindi anche l'interesse del Monaco, che potrebbe presentare un'offerta per un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro ed un diritto di riscatto di 12 milioni di euro. Lo stesso giornalista ci ha tenuto, però, a precisare che l'interesse del Monaco non sarebbe ancora concreto, ma è una possibilità che potrebbe definirsi in quanto la società francese cerca un portiere affidabile.

Il mercato della Juventus

Rimanendo sul tema cessioni, si attendono novità anche sulla situazione Joao Cancelo: il Manchester City è pronto a chiudere la trattativa per il terzino destro portoghese e la Juventus potrebbe anche accettare l'inserimento del brasiliano Danilo. I bianconeri quindi potrebbero incassare circa 35 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano.

A centrocampo invece si attendono anche le partenze di Khedira e Matuidi: il tedesco piace all'Arsenal, che sarebbe pronto ad offrire un ricco contratto di più anni, mentre il nazionale francese potrebbe trasferirsi in Francia.

Ci sarebbe infatti il Paris Saint Germain del nuovo direttore tecnico Leonardo che potrebbe decidere di investire sul ritorno del nazionale transalpino, che ha bisogno di giocare titolare in vista degli Europei 2020.