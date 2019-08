Il mercato potrebbe regalarci clamorose sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto il 2 settembre si chiuderà il Calciomercato estivo ma si attendono novità soprattutto dalle società di vertice. Se l'Inter è vicinissima al prestito di Sanchez dal Manchester United, il Napoli potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto a parametro zero di Llorente. Per quanto riguarda la Juventus, l'esigenza principale restano sempre le cessioni, solo successivamente potrebbe esserci un ulteriore investimento nel settore avanzato.

Come è noto a rischio partenza ci sono Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma potrebbero essere ceduti anche altri giocatori nel caso in cui non si trovassero acquirenti per i tre prima menzionati. Nelle ultime ore Sport Mediaset ha lanciato un'indiscrezione molto interessante riguardante la possibilità di uno scambio fra Juventus e Milan, nel caso in cui non si riuscisse a concretizzare la cessione di Rugani, che riguarderebbe il trasferimento di Demiral a Milano e quello di Suso a Torino.

Juve, possibile scambio Demiral-Suso con il Milan

Secondo il noto sito sportivo, la Juventus potrebbe clamorosamente avallare uno scambio con il Milan che riguarderebbe in particolar modo il difensore centrale Demiral e il centrocampista offensivo Suso. Come è noto il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, considerando soprattutto le condizioni fisiche non ottimali di Caldara. I titolari sono Romagnoli e Musacchio, è stato acquistato come riserva Duarte, ma l'esigenza di Giampaolo è di avere un ulteriore centrale affidabile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

La Juventus invece, data l'impossibilità di arrivare a Chiesa almeno in questa stagione, apprezzerebbe l'arrivo di un centrocampista offensivo che andrebbe a rafforzare gli esterni a disposizione di Sarri. Resta evidentemente un'indiscrezione e come tale va presa, anche perché, se è vero che il Milan si rafforzerebbe con centrale difensivo forte ed affidabile, allo stesso tempo si indebolirebbe nel settore avanzato, dove anche a Udine sono stati evidenti i problemi realizzativi

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'esigenza della Juventus è cedere alcuni giocatori ed oltre ai giocatori prima menzionati ad inizio articolo, non è escluso che anche altri giocatori possano lasciare Torino.

Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento del Barcellona per due centrocampisti bianconeri: il tedesco Emre Can e Bentancur. Il primo garantirebbe una notevole plusvalenza per il bilancio bianconero mentre per l'uruguaiano l'eventuale cessione non sarebbe una grande affare considerando che come da intesa con il Boca Juniors al momento dell'acquisto del centrocampista, la Juventus deve pagare alla società argentina il 50% della somma incassata da una sua eventuale cessione.