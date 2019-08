La partita contro il Parma ha esaltato le capacità offensive di una Juventus che nel primo tempo avrebbe potuto realizzare più gol rispetto all'unico realizzato da Chiellini. Nel secondo tempo il calo fisico ed il caldo hanno portato i bianconeri ad essere meno incisivi e ad accontentarsi del risultato. A spiccare però nella partita sono state le scelte di formazione di Maurizio Sarri: il tecnico toscano ha dato fiducia ai giocatori presenti nella rosa bianconera nello scorso anno, tenendo in panchina tutti i nuovi arrivati.

Oltre al disappunto di Dybala, rimasto in panchina tutta la partita a favore di Higuain schierato al centro del settore avanzato, anche un altro giocatore non avrebbe apprezzato le scelte del tecnico toscano, confermando però ad alcuni media olandesi di rispettarle. Parliamo di De Ligt, che quest'anno si gioca molto alla Juventus, in vista degli Europei 2020, dove l'Olanda quasi sicuramente sarà una delle protagoniste.

A tal proposito ha parlato il commissario tecnico olandese Roland Koeman a 'Studio Voetbal', confermando che ha piena fiducia nelle potenzialità del difensore bianconero ma che non potrà aspettare a lungo un suo impiego alla Juventus.

'Non potrò aspettare a lungo De Ligt'

Il commissario tecnico dell'Olanda ha confermato che per essere convocato un giocatore deve necessariamente essere considerato un titolare nella società per la quale è tesserato.

Ecco perché non potrà aspettare a lungo De Ligt. Lo stesso Koeman ha confermato di aver parlato con l'ex Ajax, e il difensore avrebbe confermato che ha bisogno di adattarsi ai metodi bianconeri e al gioco italiano, quindi è probabile che ci vorrà un po' di tempo. Il ct ha poi detto che comunque aspetterà il suo giocatore ma che se le cose non dovessero cambiare da qui ad ottobre, potrebbe pensare che De Ligt non ha minuti di gioco e che quindi difficilmente potrebbe essere convocato nella nazionale dell'Olanda. Koeman ha poi aggiunto che se il giocatore è stato pagato così tanto dalla Juventus, è assai probabile che presto giocherà titolare nei bianconeri.

Il settore difensivo bianconero

De Ligt rappresenta un investimento per il presente ma anche per il futuro, proprio come l'acquisto di Demiral dal Sassuolo. A proposito del difensore turco, Sport Mediaset ha lanciato di recente un'indiscrezione che confermerebbe la possibilità di uno scambio con il Milan che riguarderebbe Demiral e Suso. Indiscrezione che però non trova conferme: più probabile invece la cessione in difesa di Rugani, che dopo il rallentamento della settimana scorsa, prima della fine del Calciomercato estivo prevista per il 2 settembre, potrebbe concretizzarsi entro questa settimana.