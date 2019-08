La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Come è noto, però, la programmazione è la base dei successi della dirigenza bianconera, che sta dedicando molta attenzione al settore giovanile. Il lancio della seconda squadra lo scorso anno, la Juventus Under 23, che ha disputato una discreta stagione in Serie C, ne è la dimostrazione, ma l'idea dei bianconeri è quella di pescare i migliori talenti e farli crescere nelle squadre giovanili.

Di recente, infatti, sono arrivate le ufficializzazione di diversi giovani, tutti classe 2003: parliamo di Finnan, acquistato dal Cesena, di Cerri dal Pescara ed infine del trequartista del Losanna Joel Ribeiro. Tutti giocatori che dovrebbero giocare nella categoria 2003 bianconera, mentre il prossimo arrivo, che a breve potrebbe essere ufficializzato, è un giovane che dovrebbe andare a rafforzare la Juventus under 15: parliamo di Borna Panic, centrocampista offensivo del NK Grbci 2000.

Juventus, in arrivo Panic dal NK Grbci 2000

Come scrive il sito GiovaniBianconeri.it, la Juventus è pronta ad ufficializzare un altro acquisto per le giovanili: parliamo di Borna Panic, capitano e numero dieci nelle giovanili del NK Grbci 2000, considerato dai dirigenti bianconeri come un potenziale fuoriclasse. Il giovane è un classe 2005 e dovrebbe andare a rinforzare la categoria della Juventus under 15.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il giocatore è stato visionato per ben due volte proprio quando la sua squadra disputò due match contro le giovanili della Juventus: la prima occasione fu quando i Giovanissimi under 14 bianconeri giocarono proprio contro il NK Grbci 2000 a dicembre 2018 (partita terminata 1 a 1), mentre la seconda al Torneo Città di San Giusto, dove i bianconeri si imposero contro la squadra croata per 1 a 0. Come scrive giovanibianconeri.it, questo è il decimo acquisto effettuato dalla Juventus per quanto riguarda la categoria bianconera degli under 15.

Il mercato della Juventus

Come già scritto in precedenza, l'attenzione per i giovani da parte della Juventus rimane una delle prerogative principali della programmazione bianconera. Abbiamo già parlato degli acquisti per l'under 16, è interessante anche soffermarci sugli arrivi per l'under 23: Il centrocampista offensivo Mota Carvalho è un classe 1998 che andrà a rinforzare la formazione allenata da Pecchia che si aggiunge ad altri importanti arrivi, come quello di Rafia, acquistato dal Lione e quelli di Mulé, difensore ex Sampdoria e Frabotta, arrivato dal Bologna.

Non contando poi le recenti ufficializzazioni per la prima squadra, con i giovani difensori Demiral (classe 1998) e De Ligt (classe 1999) che potrebbero diventare importanti riferimenti per la Juventus del futuro.