La Juventus è al lavoro per preparare l'importante match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il mercato, che chiuderà ufficialmente lunedì 2 settembre. Dopo Alexis Sanchez all'Inter, dovrebbe toccare al Napoli ufficializzare un rinforzo per il settore avanzato: il nome più chiacchierato resta quello di Llorente, lo spagnolo è a parametro zero e rappresenterebbe un'ottima occasione di mercato per la società campana.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, il Napoli potrebbe aspettare ancora qualche giorno per capire come finirà la situazione Icardi, prima di ufficializzare l'ex Juve. A proposito dei bianconeri, il mercato ha regalato grandi acquisti, in particolar modo ci si attende molto dai parametro zero Rabiot e Ramsey. Proprio il gallese è il centrocampista di qualità che mancava alla mediana bianconera, l'unico dubbio sull'ex Arsenal riguarda però la sua condizione fisica: la sua carriera è stata spesso condizionata da contrattempi fisici e nelle ultime ore è arriva l'ufficialità da parte della Juventus di un nuovo infortunio, che però non è grave in quanto il gallese dovrebbe rientrare dopo la sosta delle Nazionali.

Juventus, per Ramsey riscontrata una lombalgia

Come ha sottolineato il sito ufficiale della Juventus, il recente infortunio subito da Ramsey non è grave: si tratta di una lombalgia, e già da metà settembre il gallese ritornerà a disposizione di Maurizio Sarri. Fra l'altro, il programma di recupero per l'ex Arsenal prevedeva un rientro graduale nella rosa bianconera, ecco perché probabilmente non avrebbe giocato neanche contro il Napoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come si diceva, la carriera del gallese è stata caratterizzata da numerosi infortuni, l'ultimo in ordine tempo quello subito a fine stagione scorsa, che in qualche modo ha condizionato la preparazione estiva del centrocampista con la Juventus.

La formazione contro il Napoli

Potrebbero essere confermati gli 11 scesi in campo contro il Parma anche nella prima stagionale all'Allianz Stadium, anche se de Ligt, Rabiot e Dybala sono pronti a conquistarsi un posto da titolare in questa settimana di preparazione al match di sabato sera.

Proprio il 10 bianconero vuole dimostrare di essere un giocatore importante e di poter giocare come punta centrale, anche se come noto in quel ruolo Maurizio Sarri preferisce una punta di peso, meglio se è anche tecnica come Higuain. A proposito del tecnico toscano, potrebbe essere in panchina già contro il Napoli, nonostante la Juventus abbia comunicato la settimana scorsa che il tecnico toscano dovrebbe rimanere a riposo per recuperare dalla polmonite che lo ha colpito da circa metà agosto.