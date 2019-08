Ieri, la Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il campionato portando a casa i tre punti contro il Parma. In questa settimana, la società bianconera sarà divisa tra campo e mercato. In particolare Fabio Paratici valuterà eventuali occasioni che potrebbero presentarsi sia in entrata che in uscita. In partenza resta Daniele Rugani. Il difensore non è stato convocato per la trasferta di Parma proprio per lasciarlo tranquillo visto le voci di mercato.

Daniele Rugani, nei giorni scorsi, sembrava vicino ad un passaggio alla Roma, ma poi la trattativa si sarebbe bloccata. Chissà che nel corso della prossima settimana le due società non possano tornare a parlare del difensore toscano. La Roma sarebbe anche disposta a riaprire le trattative qualora la Juve accetti di cambiare le condizioni economiche. In questi ultimi giorni di mercato bisognerà tenere sotto controllo la situazione di Paulo Dybala.

Ieri l'argentino non è sceso contro il Parma e questo ha riacceso le voci sul suo futuro. Al momento, l'unica squadra che potrebbe farsi avanti per lui è il Paris Saint - Germain, ma da Parigi non ci sono segnali in questo senso.

Rugani resta in uscita

Daniele Rugani, nel corso del precampionato, è stato uno dei giocatori che meno utilizzati. Il difensore sembra essere l'ultimo nelle gerarchie bianconere visto che davanti a lui, oltre a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ci sono anche Matthijs De Ligt e Merih Demiral. Daniele Rugani, perciò, potrebbe lasciare la Juventus.

Il difensore era finito nel mirino della Roma che era disposta a prendere in prestito con obbligo di riscatto e nell'affare dovevano essere inseriti anche due giovani giallorossi. La trattativa, però, si è arenata e il club capitolino vorrebbe spendere una cifra inferiore rispetto a quella che hanno chiesto i bianconeri. La sensazione è che questa pista non sia completamente tramontata, anche perché da qui al 2 settembre la Roma vorrebbe acquistare un difensore.

Dunque l'affare Rugani potrebbe ripartire ma probabilmente dovranno essere riviste le condizioni. Poi resta da capire come evolverà la situazione di Paulo Dybala. L'argentino, spesso, viene accostato al PSG, ma al momento la squadra francese non si è ancora fatta avanti per lui. Inoltre, stando a quanto si dice in Inghilterra, sembra che il club transalpino in caso di cessione di Neymar potrebbe comprare Zaha.

In Spagna continuano a parlare di uno scambio fra Emre Can e Rakitic

Nel corso della settimana si è parlato di un possibile scambio fra la Juve e il Barcellona per Emre Can e Ivan Rakitic. Ma al momento non si registrano novità su questo fronte. In Spagna però si parla ancora di questa possibile trattativa anche se la Juve non sarebbe così convinta visto l'alto ingaggio del croato. Il Barcellona, invece, sarebbe ben disposto a procedere con questo scambio e accoglierebbe di buon grado Emre Can.

Dunque non resta che attendere di capire se le parti si verranno incontro e se vorranno procedere con questa trattativa oppure se la Juve preferirà tenersi stretto il centrocampista tedesco. Chissà che gli ultimi giorni di mercato non possano portare delle sorprese visto che comunque le società vorranno provare a regalare qualche regalo di fine estate ai propri tifosi.