Continuano ad arrivare importantissime notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha necessità di vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati, come già ha rivelato Maurizio Sarri, e uno dei top player che potrebbe lasciare la Juventus a breve è Paulo Dybala. L'attaccante argentino, infatti, non rientrerebbe nei piani della dirigenza sabauda e neanche in quelli del nuovo tecnico bianconero.

Sfumato il passaggio di Dybala al Manchester United, su di lui resta fortissimo l'interesse del Paris Saint Germain, che apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche della "Joja". I club parigino, inoltre, dovrà sostituire Neymar, ormai in rotta con la dirigenza qatariota. Il calciatore brasiliano ha intenzione di cambiare squadra e tra le destinazioni gradite, come riportano i media francesi, ci sarebbe anche la Juventus.

Come scrive "Calciomercato.com", sono ripresi i contatti tra l'entourage di Paulo Dybala e Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain. Dybala ha ormai capito che la Juventus non ha alcuna intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione e Parigi è una destinazione molto gradita. Ma vediamo nei dettagli tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile maxi scambio Dybala-Neymar con il PSG

Paulo Dybala potrebbe decidere di smussare le pretese economiche presentate nei giorni scorsi, ovvero quindici milioni di euro di ingaggio per lasciare Torino.

La questione dei diritti d'immagine ha tenuto banco negli ultimi giorni, ma il Paris Saint Germain potrebbe rinunciare ad essi, acquisendo per il momento solo quelli sportivi. Al termine della chiusura del mercato mancano ancora venti giorni, ma la Juventus e il Paris Saint Germain potrebbero imbastire una maxi operazione di mercato. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, infatti, Neymar sarebbe fortemente tentato dalla possibilità di trasferirsi in Italia: la sua volontà sarebbe quella di formare una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo.

La Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala più un conguaglio economico di grande spessore e il club francese, stando a quanto riporta la stampa transalpina, non avrebbe per nulla chiuso a questa possibilità. L'ostacolo più grande, però, è rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante brasiliano, che percepisce più di trentasei milioni di euro a stagione. Neymar dovrebbe quindi decidere di abbassarsi lo stipendio, qualora fosse ceduto alla Juventus.

Si attenono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.