Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus.

Anche il Milan ha provato ad acquistare il forte giocatore, ma il Gremio ha chiesto per lui almeno ottanta milioni di euro. Stesso discorso vale per il Napoli, mentre la Juventus può offrire ad Everton Soares la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, il più forte giocatore del mondo insieme a Lionel Messi. Il calciatore brasiliano vorrebbe fare un'esperienza in Europa, dunque il Gremio potrebbe abbassare il prezzo, fino ad arrivare ad una cifra compresa tra i trenta e i quaranta milioni di euro.

L'agente di Everton ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni al "Mattino", rivelando anche l'interesse della Juventus per il suo assistito: "Il club bianconero mi ha chiesto informazioni, se dovesse cedere Douglas Costa o Cuadrado, Everton sarebbe la prima scelta di Fabio Paratici. Il mio assistito è stato vicino al Milan, prima che andasse via Leonardo", ha dichiarato l'agente del brasiliano.

Il prossimo colpo del club bianconero, dunque, potrebbe essere uno dei protagonisti dell'ultima edizione della Coppa America. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, anche la 'Vecchia Signora' in corsa per Coutinho del Barcellona

Everton potrebbe non essere il solo brasiliano ad essere acquistato dalla Juventus; stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Sport", infatti, il club bianconero si starebbe muovendo anche per Philippe Coutinho, fortissimo giocatore in uscita dal Barcellona.

Su di lui c'è anche il Paris Saint Germain, che potrebbe intavolare uno scambio con Neymar e anche il Bayern Monaco, che ha deciso di non puntare più su Sané dopo il suo infortunio al crociato che lo costringerà a stare fermo oltre sei mesi. Sempre secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri sarebbe un grandissimo estimatore di Coutinho, che troverebbe nel suo 4-3-3 il modulo ideale per esprimere al meglio le sue qualità.

Si attendono ulteriori notizie di mercato nelle prossime ore. La Juventus, comunque, continua a seguire con grande interesse la situazione relativa a Mauro Icardi, che lascerà sicuramente l'Inter dopo l'arrivo in nerazzurro di Romelu Lukaku, pagato ben 75 milioni di euro.