16.51 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Pianese-Pistoiese, terza giornata del Girone D della Coppa Italia Serie C

16.50 - Conosceremo oggi la squadra che accederà al turno successivo della Coppa Italia Serie C: infatti la Pianese può ancora ambire ad una storica qualificazione alla fase seguente, ma sarà necessario superare la Pistoiese nel match in programma alle ore 17.30

16.49 - Pianese-Pistoiese è il match che chiude il Girone D della Coppa Italia Serie C: la sfida è in programma questo pomeriggio allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30

Pianese-Pistoiese, la presentazione del match

La terribile matricola Pianese all'esame Pistoiese nella sfida che chiude definitivamente il turno eliminatorio della competizione tricolore: la formazione guidata da mister Marco Masi, con un successo sugli arancioni, può ambire addirittura ad una storica qualificazione al turno successivo.

Nel maggio scorso i bianconeri hanno conquistato una inaspettata promozione in Lega Pro, dopo tanto peregrinare tra i campi del campionato Nazionale Dilettanti e dell'Eccellenza Toscana. Il derby in programma questo pomeriggio rappresenta il giusto premio per una compagine che ha costruito passo dopo passo la sua ascesa nella terza serie del calcio italiano.

Oggi con la Coppa Italia e dal 25 agosto con il campionato, la Pianese può togliersi grosse soddisfazioni, giocando con quella spensieratezza che si addice alle matricole e perché no riuscire ad ambire a qualcosina in più.

La salvezza ovviamente è il primo step, ma non è detto che gli uomini di Marco Masi debbano necessariamente fermarsi al traguardo non appena raggiunto.