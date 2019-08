La missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di provare a sfoltire un po' la sua rosa. La Juventus, infatti, difficilmente comprerà dei nuovi giocatori se prima non avrà fatto qualche cessione. Chissà che il mercato bianconero non si intrecci con l'eventuale addio di Neymar dal Paris Saint - Germain. Se il brasiliano dovesse lasciare la Francia il club transalpino potrebbe cercare di rimpiazzarlo con un nuovo attaccante e nella lista di Leonardo potrebbe rientrare anche il nome di Paulo Dybala.

Il nome di Neymar viene accostato anche alla Juve e di questa possibilità ne ha parlato anche Furio Valcareggi a TMW Radio: "Delle voci mi dicono che anche la Juventus è su Neymar".

Mandzukic potrebbe tornare al Bayern Monaco

La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, potrebbe ridisegnare il suo attacco. I bianconeri potrebbero cedere Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e forse Paulo Dybala. Due di questi tre giocatori potrebbero partire, a quel punto poi la Juve potrebbe anche pensare ad un nuovo ingresso in rosa.

Gonzalo Higuain, al momento, non sembra intenzionato a lasciare Torino mentre per Mario Mandzukic potrebbe esserci l'opportunità di tornare in Bundesliga e in particolare al Bayern Monaco. Lo stesso tecnico dei bavaresi avrebbe aperto al ritorno del bomber croato. Kovac, infatti, ha spiegato che la sua squadra avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto: "È un dato di fatto che abbiamo bisogno di qualcosa di più, di elementi importanti che ci aiutino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Di certo l'uscita di Mario Mandzukic potrebbe aiutare la Juve a sfoltire la rosa e a pensare ad un nuovo ingresso in attacco. Ingresso che non sarà di Neymar anche se stando a quanto ha affermato Furio Valcareggi a TMW Radio ci sarebbero delle voci che vorrebbero anche i bianconeri su O'Ney.

Rugani in uscita

La Juve non pensa solo a sfoltire l'attacco, infatti, anche in difesa non sono da escludere partenze e il nome che potrebbe essere in uscita è quello di Daniele Rugani. Il numero 24 juventino è stato accostato anche alla Roma che però sembrava essere vicina a Lovren.

Questa trattativa con il difensore del Liverpool sarebbe saltata e perciò i giallorossi dovrebbero cercare un nuovo centrale da inserire in rosa e chissà che Rugani non possa essere la giusta opportunità di mercato per la squadra della Capitale. In ogni caso il difensore toscano sembra destinato a partire così come Blaise Matuidi. Sul francese ci sarebbe l'interesse del Monaco ma dalla Francia rimbalza la notizia che questo affare potrebbe essere saltato.

Dunque anche nel caso di Matuidi, Paratici dovrà probabilmente trovare una nuova soluzione.