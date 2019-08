Il nome di Modric è da tempo nell'orbita del mercato rossonero, anche per gli incontri che hanno visto protagonista il suo agente e la dirigenza rossonera. Negli ultimi giorni l'operazione sembrava essere irrealizzabile, ma il giornalista Enzo Bucchioni sul sito 'tuttomercatoweb.com' ha fornito un promettente aggiornamento per i tifosi rossoneri: "Il Milan raccoglie segnali da Madrid quasi ogni giorno".

Quello che è successo l'anno scorso con l'Inter quest'anno accade con i rossoneri, Modric vuole il campionato italiano: "Ha vinto il suo Pallone d'Oro, ha capito che il Real lo sta mettendo in disparte e sembra che gli piaccia l'idea di guidare la rinascita del Milan e terminare la sua carriera in Italia".

Le parole dell'ex Real Guti su Lukas Modric

Il grande ex giocatore del Real Madrid, Guti, sostiene il tentativo del Real Madrid per il centrocampista del Manchester United Paul Pogba.

Pogba è ansioso di chiudere l'accordo, anche se le trattative si sono rivelate difficili a causa del prezzo richiesto dallo United. Tuttavia, il Real sta perseguendo il proprio obiettivo - una decisione supportata da Guti. L'ex centrocampista del Real, che ha vinto tre Champions League con il club, è un grande fan del nazionale francese, anche se ammette anche che il suo arrivo non rivoluzionerebbe la squadra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Parlando con Telemadrid via Don Diario, Guti afferma: "È un giocatore molto completo. È vero che non è brillante come altri come Modric o Hazard, ma il Real ha bisogno di questo tipo di giocatori per bilanciare la squadra, sia in modo difensivo che offensivo".

Da parte sua, Guti è attualmente libero dopo aver lasciato il lavoro con Besiktas come vice allenatore alla fine della scorsa stagione. Lo spagnolo ha anche commentato la preseason di Eden Hazard con il Real: il belga non si è messo in mostra il primo mese dal suo arrivo dal Chelsea, anche se è apparso nell'ultima amichevole del Real, una vittoria per 5-3 sul Fenerbahce in Germania.

Guti ha fiducia nel centrocampista, sebbene il Real abbia bisogno di acquistare giocatori per supportarlo. Guti ha aggiunto: "Hazard è senza scintilla, gli manca il ritmo che ha quando affronta e lascia gli avversari, ma penso che non avrà molti problemi perché farà bene al Real Madrid come ha fatto al Chelsea. La cosa importante è che il Real Madrid acquisti un paio di giocatori".

Il Milan continua a sognare il grande colpo a centrocampo

Secondo Calciomercato.com, Paolo Maldini, Ricky Massara e il resto della dirigenza rossonera vogliono dare a Giampaolo un centrocampista da sogno.

Il noto portale sostiene che Zvonomir Boban abbia già tenuto colloqui iniziali per Modric, mentre Praet, Rodrigo De Paul e Slobodan Lobotka del Celta Vigo restano delle opzioni valide. Tuttavia, per raccogliere fondi sufficienti sarà necessario vendere Franck Kessie insieme ad Andre Silva e Suso.