Tra le cose che Neymar e la Juventus hanno in comune c'è quella di rendere veri gli affari 'impossibili'. Due estati fa sembrava fantacalcio allo stato puro, quando uscirono le prime indiscrezioni sul passaggio del fuoriclasse brasiliano dal Barcellona al PSG per la cifra siderale di oltre 200 milioni. Lo scorso anno, indipendentemente dalla cifra di gran lunga inferiore, nessuno credeva davvero nel trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.

Sappiamo che, talvolta, a spararle grosse si fa centro e, del resto, se così non fosse, non ci sarebbero stati Zico all'Udinese, Maradona al Napoli o Ronaldo all'Inter, tanto per citare alcuni celebri colpacci di mercato 'made in Italy'. Neymar alla Juventus è un'indiscrezione bollata come 'fantasiosa', semplicemente perché è stata presa e ripresa da alcune testate che, sovente, fanno 'gossip calcistico' basandosi più sul ciclone mediatico che sull'effettiva trattativa in corso.

Stavolta, però, si sbilancia la versione online di Globoesporte, storico ed attendibile notiziario sportivo brasiliano in onda da 41 anni, secondo cui la società bianconera starebbe facendo sul serio per l'ex Santos.

L'indiscrezione dal Brasile

Neymar viene ormai dato in uscita da PSG e starebbe vivendo una situazione da 'separato in casa'. Per O'Ney sono due le strade tracciate ed entrambe portano in Spagna: il ritorno al Barcellona o l'approdo al Real Madrid e, del resto, considerate le cifre dell'affare che sono assolutamente mostruose, parliamo di club che possono permettersi un simile esborso, fermo restando che la società francese non vuole affatto farsi trovare con la coperta corta e, dunque, prima di cedere l'ex 'colpo del secolo' vuole avere almeno un valido sostituto in rosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

E qui scatterebbe l'inserimento della Juventus che metterebbe sul piatto, tanto per cambiare, Paulo Dybala. Strano il destino dell'argentino, perennemente sul mercato nonostante l'indubbio valore e l'apprezzamento di Sarri. In queste settimane si è detto che il destino de La Joya è strettamente legato a quello di Neymar, il giocatore piace al PSG che tenterebbe l'affondo una volta ceduto il brasiliano e la Juve investirebbe la cifra per un altro attaccante, magari Mauro Icardi.

Globoesporte va oltre e lega direttamente i destini dei due calciatori: secondo la testata brasiliana la Juventus si sarebbe intromessa tra Barcellona e Real Madrid metttendo per l'appunto Dybala sul piatto.

Le cifre secondo AS

Audace indiscrezione con un fondo di verità? In Spagna a quanto pare ci credono ed AS rilancia indicando anche le cifre: "Dybala più 100 milioni di euro al PSG" con il club campione d'Italia disposto a garantire a Neymar lo stesso, faraonico ingaggio che percepisce in Francia, 37 milioni di euro.

Alla luce di questi 'dettagli' economici ci avventuriamo in un 'campo minato', vedremo dunque se la Juventus e lo stesso fuoriclasse brasiliano saranno ancora in grado di sorprenderci.