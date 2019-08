Mancano ormai pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2019-20 e gli appassionati di calcio ormai contano le ore in attesa del primo fischio d'inizio stagionale. Prima del prossimo 24 agosto in tanti organizzeranno la prima asta del Fantacalcio, che inevitabilmente avra poi bisogno subito di una finestra di riparazione visto che il Calciomercato chiude il prossimo 2 settembre. Tutti a caccia di consigli utili e alla scoperta dei nuovi volti della serie A.

A fare la differenza saranno gli attaccanti. Con i loro gol e i loro assist possono portare in dote tanti punti di bonus. Chi vuole vincere al Fantacalcio sa benissimo che all'asta deve per forza di cose riuscire a prendere un paio di top player. Ma quali sono quelli consigliati?

I migliori attaccanti per il Fantacalcio

Non ci sono dubbi sul giocatore che sarà più combattuto all'asta. Cristiano Ronaldo rimane il più gettonato per la sua capacità realizzativa e per le sue capacità di essere sempre lucido in ogni fase del match.

In più non bisogna sottovalutare il fatto che sarà un titolare fisso nella formazione della Juventus. Sono in pochi gli attaccanti che possono fare meglio di lui.

In tanti punteranno sul nuovo bomber dell'Inter, vale a dire Romelu Lukaku. Alla fine i nerazzurri sono riusciti a strappare al Manchester United il centravanti belga, dal quale ci si aspettano i gol per poter duellare con la Juventus per lo scudetto.

Un altro nome caldo sarà quello di Piatek, centravanti polacco dal quale dipenderanno i destini del Milan. Sul valore del giocatore non si discute, perché sia con il Genoa che nei rossoneri (nella seconda parte della passata stagione) ha dimostrato di essere un cecchino infallibile in area di rigore. Proprio come il connazionale Milik, che però non sarà sempre titolare con il Napoli. Anche da lui però ci si aspettano almeno 12-13 reti.

In tanti al Fantacalcio proveranno ad avere nella propria rosa Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha rinnovato il contratto con la Roma e appare davvero molto motivato, sarà uno dei perni indispensabili nella formazione giallorossa e il tecnico Fonseca gli concederà grande fiducia. Lo scorso anno non ha segnato moltissimo, ma nella serie A 2019-20, complice anche il nuovo schema con il quale giocherà la Roma, potrebbe tranquillamente arrivare a quota 15.

Proprio come altri tre bomber italiani, che sono senz'altro da inserire nella lista dei possibili acquisti. Stiamo parlando ovviamente di Immobile della Lazio, Belotti del Torino e di Fabio Quagliarella, che lo scorso anno si è laureato capocannoniere con la maglia della Sampdoria e quest'anno punta a ripetersi.

Senza dimenticare poi attaccanti come Icardi e Higuain che al momento non sarebbero titolari nelle loro squadra, ma che il calciomercato potrebbe rendere pedine davvero golose da cercare da prendere a tutti i costi.