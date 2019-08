La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

A rischio cessione ci sono molti giocatori, ma considerando le ultime amichevoli disputate, i principali indiziati a lasciare Torino sono Rugani, Matuidi e Mandzukic. Prima però di soffermarci sulle possibili cessioni, come scrive la Repubblica.it, un grande ex bianconero potrebbe trasferirsi clamorosamente all'Inter: parliamo di Arturo Vidal, oramai considerato una riserva al Barcellona. Sempre secondo il noto giornale, le parole del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici escluderebbero l'eventuale acquisto dall'Inter di Icardi, oramai fuori rosa nella società di Suning.

Vidal piace a Conte, Paratici non sembra interessato all'acquisto di Icardi

Come scrive la Repubblica.it, Antonio Conte vorrebbe per il suo centrocampo Arturo Vidal, che al Barcellona difficilmente sarà considerato un titolare, considerato anche l'acquisto da parte della società catalana di De Jong dall'Ajax. Resta però l'esigenza da parte dell'Inter di investire su una punta, dopo il no di Dzeko che ha rinnovato il contratto con la Roma.

Per quanto riguarda Icardi, il direttore sportivo bianconero Paratici avrebbe confermato la massima fiducia nei confronti del settore avanzato bianconero, in qualche modo escludendo il possibile acquisto dell'argentino dall'Inter. A proposito di cessioni, i principali indiziati a lasciare Torino sono tre: Rugani, Matuidi e Mandzukic.

Le possibili cessioni della Juventus

Il difensore centrale toscano ha mercato in Francia (piace al Monaco) ed in Italia (alla Roma) e la Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro mentre il centrocampista francese avrebbe rifiutato il Monaco anche se potrebbe trasferirsi sempre in Francia, con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato.

La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro, ma potrebbe accettare un'offerta al ribasso anche perché con il pesante ingaggio che percepisce (4 milioni di euro) sarebbe un modo per alleggerire il bilancio bianconero. Anche Mandzukic è a rischio cessione, e nell'amichevole contro la Triestina, si è notato un giocatore un po' demotivato, probabile quindi una partenza entro fine mercato. Piace a Borussia Dortmund e a Bayern Monaco,la società bavarese ha di recente ufficializzato l'acquisto di Coutinho dal Barcellona.